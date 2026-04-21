Netflix: la producción turca de drama romántico que es una de las preferidas

En ese recorrido, no solo enfrentan el presente, sino también su pasado. La serie aborda temas como la sanación emocional, las relaciones familiares y el autodescubrimiento, incorporando incluso prácticas como las constelaciones familiares.

Con una narrativa íntima y reflexiva, esta producción logra conectar con el espectador desde lo emocional, mostrando cómo los vínculos pueden transformarse en momentos clave de la vida.

Reparto de Mi otra yo

El elenco de Mi otra yo es otro de los puntos fuertes de la serie, con actuaciones que logran transmitir la intensidad emocional de la historia:

Tuba Büyüküstün

Boncuk Ylmaz

Seda Bakan

Aytaç amaz

Murat Boz

Serkan Altunorak

Frat Tan

Füsun Demirel

Cada uno de ellos aporta matices distintos a una historia que combina romance, drama y crecimiento personal.

Trailer de Mi otra yo