Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Selección Argentina vs. Zambia, EN VIVO por TV y cómo seguirlo ONLINE
La Selección Argentina recibe a Zambia en La Bombonera. Conocé las opciones legales para ver el partido en vivo. Pelota Libre y Magis TV están prohibidos.
La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su público en un atractivo amistoso internacional frente al combinado de Zambia. El encuentro se disputará este martes desde las 20.30 horas en el mítico estadio de La Bombonera. Sin Pelota Libre ni Magis TV, conocé todas las alternativas para disfrutar del partido desde cualquier dispositivo.
Por qué no usar plataformas ilegales para ver a la Selección Argentina
A la hora de buscar transmisiones por internet para ver el partido, muchos usuarios recurren a sitios de dudosa procedencia. Sin embargo, cabe recordar que plataformas como Magis TV y Pelota Libre se encuentran totalmente prohibidas por la Justicia, ya que violan los derechos de autor y la propiedad intelectual de las cadenas de transmisión.
Su uso no solo fomenta la piratería digital, sino que además expone los dispositivos de los usuarios a graves riesgos de ciberseguridad, incluyendo la descarga de virus maliciosos y el robo de datos personales o bancarios.
Cómo ver el amistoso contra Zambia EN VIVO por televisión
Para disfrutar del evento deportivo de forma legal, segura y en alta definición, la transmisión oficial en la República Argentina estará a cargo de la señal abierta de Telefe. Los fanáticos podrán sintonizar el canal de aire o buscarlo directamente en su grilla de televisión por cable, según su proveedor contratado:
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Cablevisión / Flow: Canal 10 (Digital) y 1001 (HD).
Telecentro: Canal 10 (Digital).
DirecTV: Canal 123 (Digital) y 1123 (HD).
Sin Pelota Libre ni Magis TV hay opciones para seguir el partido ONLINE
Quienes no tengan acceso a un televisor y prefieran seguir todas las alternativas del duelo desde sus teléfonos celulares, tablets o computadoras, podrán hacerlo de manera completamente legal. Podrán acceder a la señal en vivo de Telefe a través de las plataformas de streaming oficiales de sus respectivos cableoperadores, como es el caso de Flow, DGO (DirecTV) o Telecentro Play, ingresando con su usuario y contraseña.
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