Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Selección Argentina vs. Zambia, EN VIVO por TV y cómo seguirlo ONLINE

Cablevisión / Flow: Canal 10 (Digital) y 1001 (HD).

Telecentro: Canal 10 (Digital).

DirecTV: Canal 123 (Digital) y 1123 (HD).

Sin Pelota Libre ni Magis TV hay opciones para seguir el partido ONLINE

Quienes no tengan acceso a un televisor y prefieran seguir todas las alternativas del duelo desde sus teléfonos celulares, tablets o computadoras, podrán hacerlo de manera completamente legal. Podrán acceder a la señal en vivo de Telefe a través de las plataformas de streaming oficiales de sus respectivos cableoperadores, como es el caso de Flow, DGO (DirecTV) o Telecentro Play, ingresando con su usuario y contraseña.