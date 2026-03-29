Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Franco Colapinto en el celular
La esperada carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón comienza esta madrugada. Conocé las opciones legales para verla en vivo desde tu teléfono.
La gran expectativa por ver a Franco Colapinto en el circuito de Suzuka mantiene a los fanáticos en vilo. La carrera principal del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 comenzará este domingo a las 02:00 de la madrugada en Argentina. Si estás lejos del televisor, existen excelentes alternativas legales.
Cómo seguir la carrera de Franco Colapinto ONLINE
Dado que la competencia es transmitida de forma oficial por la señal televisiva de Fox Sports, la alternativa más directa y segura para tu teléfono móvil es utilizar la aplicación de tu proveedor de cable. Solo necesitás descargarla e ingresar con tu usuario:
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Usuarios de Flow: Deberán sintonizar los canales 25 (SD) o 106 (HD) dentro de la app.
Usuarios de DirecTV (DGO): Podrán encontrar la transmisión en los canales 105 (SD) o 1605 (HD).
Usuarios de Telecentro (Telecentro Play): Tienen la opción habilitada en los canales 101 (SD) o 1013 (HD).
Por otro lado, la plataforma de streaming digital que cuenta con los derechos oficiales de transmisión de la competencia es Disney+ Premium, a la cual se accede mediante una suscripción mensual de $18.399 final. Magis TV y Pelota Libre están prohibidos en Argentina.
Opciones de cobertura gratuita y al instante
Si no contás con ninguno de estos servicios pagos o preferís no consumir tantos datos móviles de madrugada, también existen alternativas para estar al tanto de cada vuelta.
minutouno.com: Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
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