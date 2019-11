Alberto Fernández ya designó el equipo que coordinará la transición hasta el 10 de diciembre

Pocas horas después de ese encuentro más bien protocolar trascendieron los nombres que integran el equipo designado por Alberto para capitanear la transición. Santiago Cafiero, su jefe de campaña y probable jefe de Gabinete; el ex secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro; el ex ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Béliz y la ex diputada y senadora, Vilma Ibarra, serán los encargados de llevar adelante esta etapa.

Alrededor de 40 personas trabajarán en el traspaso de una gestión a la otra. Una de las primeras cosas que se acordaron durante el encuentro que mantuvieron esta mañana fue mantener una "línea directa" entre Alberto y Macri y la conformación del equipo del Frente de Todos que tendrá acceso a los datos de la administración nacional.

En tanto del lado del gobierno nacional, Macri dispuso que Marcos Peña, Hernán Lacunza y Rogelio Frigerio articularán la transición con los designados por el presidente electo.