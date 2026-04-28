"Preparados": Esteban Paulón mostró qué llevará al Congreso para escuchar a Manuel Adorni
El diputado opositor ironizó sobre la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso y adelantó qué llevará para escuchar su informe de gestión.
La previa del debut de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados sumó un capítulo inesperado y cargado de ironía. El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque de la oposición, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo sobre el clima de confrontación que se espera para la sesión de este miércoles.
A través de un video breve en sus plataformas digitales, Paulón mostró una máquina en pleno funcionamiento preparando pochoclos, acompañada por la frase: "Preparados para mañana (por el miércoles)".
La publicación no tardó en viralizarse, interpretándose como una crítica ácida hacia lo que la oposición considera una puesta en escena o un "show" por parte del Ejecutivo.
Con este gesto, el legislador santafesino dio a entender que la jornada del informe de gestión —que contará con la presencia de Javier Milei, ministros y posibles militantes en los palcos— tendrá más componentes de espectáculo mediático que de debate legislativo serio.
Justamente fue el diputado Esteban Paulón quien presentó una nota formal para prohibir el acceso de barras o grupos externos, recordando los incidentes y gritos ocurridos durante la apertura de sesiones del 1 de marzo. Este se da mientras existe un fuerte rumor sobre el ingreso de militantes libertarios para vitorear a Adorni.
Cómo será la presentación de Manuel Adorni en el Congreso
La sesión, que comenzará a las 10:30, promete ser una de las más calientes del año. Mientras Adorni se prepara para responder un cuestionario récord de 4.800 preguntas, la oposición calienta los motores con gestos que anticipan un debate de alto voltaje.
Para Paulón y otros sectores opositores, el informe de gestión parece haber pasado a un segundo plano ante el despliegue político que prepara la Casa Rosada para blindar al funcionario, quien además atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
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