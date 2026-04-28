"Preparados": Esteban Paulón mostró qué llevará al Congreso para escuchar a Manuel Adorni

Justamente fue el diputado Esteban Paulón quien presentó una nota formal para prohibir el acceso de barras o grupos externos, recordando los incidentes y gritos ocurridos durante la apertura de sesiones del 1 de marzo. Este se da mientras existe un fuerte rumor sobre el ingreso de militantes libertarios para vitorear a Adorni.

Cómo será la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

La sesión, que comenzará a las 10:30, promete ser una de las más calientes del año. Mientras Adorni se prepara para responder un cuestionario récord de 4.800 preguntas, la oposición calienta los motores con gestos que anticipan un debate de alto voltaje.

Para Paulón y otros sectores opositores, el informe de gestión parece haber pasado a un segundo plano ante el despliegue político que prepara la Casa Rosada para blindar al funcionario, quien además atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.