Alberto FernÃ¡ndez celebrÃ³ el fallo que favorece a Lula: "Â¡ValiÃ³ la pena la demanda de tantos!"

"El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes. Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos!", tuiteó el líder del Frente de Todos y cerró con el hshtag "#LulaLivreAmanhã! (#¡LulaLibreMañana!)".

El 4 de julio, el entonces precandidato a presidente Alberto Fernández visitó a Lula en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba: "Vengo a visitar a un hombre que está indebidamente preso", declaró en ese entonces a Página 12.

"Lo que se ha violentado en Brasil es el estado de Derecho, soy abogado, doy clases en la Universidad de Buenos Aires, he escrito libros sobre este tema", recordó el mandatario electo en aquella visita y agregó: "No me importa el pensamiento de quien está preso arbitrariamente, y en el caso de Lula además pienso bastante parecido a él".