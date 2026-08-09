Javier Milei volvió a criticar a Lula da Silva mientras se espera el regreso del embajador argentino

Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasil, junto a Lula da Silva. (Foto: @ArgentinaEnBras).

En términos de gravedad en las relaciones diplomáticas, retirar a un embajador se considera una acción intermedia entre llamar a consultas y romper relaciones de manera definitiva. En este sentido, la retirada del embajador no implica necesariamente que la ruptura de relaciones vaya a producirse. A partir de ahora, la misión diplomática brasileña en Argentina no tendrá al frente a un embajador, sino a un diplomático en el nivel de encargado de negocios.

La retirada del embajador señala un deterioro significativo en las relaciones bilaterales y puede tener varias consecuencias prácticas. En primer lugar, el encargado de negocios interino no suele tener el mismo nivel de acceso a altos funcionarios y decisiones locales, lo que puede limitar las capacidades diplomáticas de Brasil en Argentina.

Además, esta retirada puede afectar a los acuerdos bilaterales en áreas como el comercio, la cultura y la cooperación en seguridad. Empresas e inversores, tanto brasileños como argentinos, podrían enfrentar incertidumbres adicionales que afecten sus operaciones y decisiones estratégicas.

Finalmente, una retirada definitiva del embajador también envía una señal al resto de la comunidad internacional sobre el grado de seriedad con que Brasil toma su enfrentamiento diplomático con Argentina. Otros países podrían ajustar sus políticas y estrategias en función de esta nueva realidad, complicando aún más la situación.

Brasil se cansó de Javier Milei

El presidente Luis Inácio Lula da Silva se cansó de los recurrentes ataques e insultos de Javier Milei quien, en sus últimas tres apariciones mediáticas, se dedicó a agredir al mandatario brasileño. Todo comenzó el 25 de julio pasado cuando Milei viajó a São Paulo con la intención de reunirse con el detenido Jair Bolsonaro. Sin embargo el juez del máximo tribunal de justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, se lo impidió.

Reunido con el hijo del detenido ex mandatario brasileño y hoy candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, candidato presidencial, Milei comenzó con su larga diatriba contra Lula. Lo insultó, lo llamó ladrón y hasta presidiario pero nada dijo de su amigo y aliado que cumple una condena por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula. Luego, en sus apariciones mediáticas de este domingo y martes, Milei insistió en sus ataques. Y todo tiene un límite. Brasil respondió de manera institucional y no en entró en la barro que le propuso Milei, y resolvió retirar a su embajador en la Argentina.