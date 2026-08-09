Javier Milei volvió a criticar a Lula da Silva mientras se espera el regreso del embajador argentino
El presidente compartió en sus redes sociales un mensaje de un congresista republicano que insultó al mandatario brasileño.
Javier Milei volvió a cargar contra el presidente de Brasil, Lula da Silva, en medio de la tensión diplomática entre ambos países y a pocas horas del regreso del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi.
El mandatario argentino replicó un mensaje del congresista republicano estadounidense Rich McCormick, quien calificó de "delincuente" y "puerco" a Lula da Silva por sus cuestionamientos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
La publicación de Milei se produjo mientras la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión y luego de los fuertes cruces entre ambos mandatarios.
Qué implica que Brasil retire a su embajador en Argentina a raíz de los reiterados exabruptos de Javier Milei
No es la primera vez que la verborragia y la más que recurrente violencia discursiva de Javier Milei abre una crisis diplomática con otros países, muchos de ellos incluso aliados estratégicos y clave de la Argentina. A esta larga lista de exabruptos presidenciales ahora se sumó el destemplado ataque del mandatario libertario a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un intento por sostener la candidatura presidencial del ultraderechista Flavio Bolsonaro.
Frente a esta situación, el gobierno de Lula resolvió el martes retirar a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y ordenó suspender su regreso a Buenos Aires por tiempo indeterminado. Asimismo el canciller del gigante latinoamericano, Mauro Vieira, convocó al embajador argentino Daniel Raimondi, a quien le entregó una protesta formal y le anticipó la decisión de rebaja su presencia diplomática hasta nuevo aviso. Al frente de la embajada brasileña en Buenos Aires quedará entonces el encargado de negocios.
En términos de gravedad en las relaciones diplomáticas, retirar a un embajador se considera una acción intermedia entre llamar a consultas y romper relaciones de manera definitiva. En este sentido, la retirada del embajador no implica necesariamente que la ruptura de relaciones vaya a producirse. A partir de ahora, la misión diplomática brasileña en Argentina no tendrá al frente a un embajador, sino a un diplomático en el nivel de encargado de negocios.
La retirada del embajador señala un deterioro significativo en las relaciones bilaterales y puede tener varias consecuencias prácticas. En primer lugar, el encargado de negocios interino no suele tener el mismo nivel de acceso a altos funcionarios y decisiones locales, lo que puede limitar las capacidades diplomáticas de Brasil en Argentina.
Además, esta retirada puede afectar a los acuerdos bilaterales en áreas como el comercio, la cultura y la cooperación en seguridad. Empresas e inversores, tanto brasileños como argentinos, podrían enfrentar incertidumbres adicionales que afecten sus operaciones y decisiones estratégicas.
Finalmente, una retirada definitiva del embajador también envía una señal al resto de la comunidad internacional sobre el grado de seriedad con que Brasil toma su enfrentamiento diplomático con Argentina. Otros países podrían ajustar sus políticas y estrategias en función de esta nueva realidad, complicando aún más la situación.
Brasil se cansó de Javier Milei
El presidente Luis Inácio Lula da Silva se cansó de los recurrentes ataques e insultos de Javier Milei quien, en sus últimas tres apariciones mediáticas, se dedicó a agredir al mandatario brasileño. Todo comenzó el 25 de julio pasado cuando Milei viajó a São Paulo con la intención de reunirse con el detenido Jair Bolsonaro. Sin embargo el juez del máximo tribunal de justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, se lo impidió.
Reunido con el hijo del detenido ex mandatario brasileño y hoy candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, candidato presidencial, Milei comenzó con su larga diatriba contra Lula. Lo insultó, lo llamó ladrón y hasta presidiario pero nada dijo de su amigo y aliado que cumple una condena por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula. Luego, en sus apariciones mediáticas de este domingo y martes, Milei insistió en sus ataques. Y todo tiene un límite. Brasil respondió de manera institucional y no en entró en la barro que le propuso Milei, y resolvió retirar a su embajador en la Argentina.
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