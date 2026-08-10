Javier Milei volvió a atacar a Lula da Silva: desde Brasil envían una dura advertencia
El canciller de Brasil rechazó las acusaciones de Javier Milei que insiste en atacar a Lula para intentar potenciar la candidatura de Flávio Bolsonaro.
El presidente Javier Milei parece decidido a quemar todos los puentes con Brasil, el principal socio comercial de la Argentina y volvió a cargar contra Luiz Inácio Lula da Silva en un intento por potenciar la candidatura presidencial de su aliado, el ultraderechista Flávio Bolsonaro. En ese camino acusó a Lula de uan supuesta injerencia en la política de nuestro país. La respuesta no se hizo esperar y el canciller brasileño, Mauro Vieira, reclamó al gobierno libertario que modifique su postura y deje de atacar a Lula si pretende avanzar en una normalización del vínculo bilateral.
Vieira sostuvo que la relación entre ambos países atraviesa un momento de deterioro y planteó que Brasil espera señales concretas de parte del Gobierno argentino para recomponer el diálogo.
“Hay que parar las agresiones”, advirtió el canciller brasileño al referirse a las declaraciones de Milei y a las críticas dirigidas contra Lula y otras instituciones de Brasil.
El canciller brasileño consideró que el vínculo entre los dos países es estratégico, pero advirtió que las diferencias políticas y los cruces públicos entre los presidentes dificultaron la relación.
En ese sentido, Vieira señaló que la normalización del vínculo requiere un cambio de actitud por parte del Gobierno argentino. El funcionario brasileño apuntó especialmente contra las declaraciones de Milei sobre Lula y rechazó que Brasil haya intervenido en la política interna argentina.
La respuesta del canciller llegó después de una serie de enfrentamientos entre ambos gobiernos que profundizaron las diferencias entre Buenos Aires y Brasilia.
En tanto, Milei volvió a elevar la tensión con Brasil al replicar en sus redes sociales las duras críticas del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez contra el mandatario brasileño.
Frente a los constantes ataques del libertario, el gobierno de Lula degradó su representación diplomática en Argentina .
El nuevo episodio comenzó a partir de una publicación de Giménez en X. El legislador estadounidense lanzó fuertes cuestionamientos contra Lula y lo comparó con otros dirigentes latinoamericanos. "En el Congreso de Estados Unidos sabemos que Lula da Silva, en Brasil, es un criminal comunista corrupto y convicto, al igual que Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Delcy en Venezuela. La única diferencia es que aún no ha logrado convertir a Brasil en una dictadura socialista", sostuvo el mensaje difundido por el congresista republicano y replicado por Milei.
Giménez también acusó al presidente brasileño de respaldar a gobiernos autoritarios de la región y aseguró que debe responder por sus políticas. En otra publicación afirmó que Lula "permite cada dictadura comunista en nuestro hemisferio y debe ser llevado a rendir cuentas".
Milei decidió hacerse eco de esas declaraciones. El mandatario argentino compartió una publicación que recogía las palabras del congresista y agregó un breve e irónico mensaje: "UPs!".
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