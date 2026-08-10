Javier Milei volvió a atacar a Lula da Silva: desde Brasil envían una dura advertencia

La respuesta del canciller llegó después de una serie de enfrentamientos entre ambos gobiernos que profundizaron las diferencias entre Buenos Aires y Brasilia.

En tanto, Milei volvió a elevar la tensión con Brasil al replicar en sus redes sociales las duras críticas del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez contra el mandatario brasileño.

Frente a los constantes ataques del libertario, el gobierno de Lula degradó su representación diplomática en Argentina .

El nuevo episodio comenzó a partir de una publicación de Giménez en X. El legislador estadounidense lanzó fuertes cuestionamientos contra Lula y lo comparó con otros dirigentes latinoamericanos. "En el Congreso de Estados Unidos sabemos que Lula da Silva, en Brasil, es un criminal comunista corrupto y convicto, al igual que Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Delcy en Venezuela. La única diferencia es que aún no ha logrado convertir a Brasil en una dictadura socialista", sostuvo el mensaje difundido por el congresista republicano y replicado por Milei.

Giménez también acusó al presidente brasileño de respaldar a gobiernos autoritarios de la región y aseguró que debe responder por sus políticas. En otra publicación afirmó que Lula "permite cada dictadura comunista en nuestro hemisferio y debe ser llevado a rendir cuentas".

Milei decidió hacerse eco de esas declaraciones. El mandatario argentino compartió una publicación que recogía las palabras del congresista y agregó un breve e irónico mensaje: "UPs!".