Golpe de Estado en Bolivia: Evo Morales renunció a la Presidencia

El presidente Morales y su vice, Álvaro García Linera, renunciaron este domingo a sus cargos "para evitar que se ensangrenten los campos y las calles".

Desde el aeropuerto de Chimoré en Cochabamba, el mandatario anunció su renuncia y apuntó contra los líderes de la oposición Carlos Mesa y Fernando Camacho a los que acusó de liderar el violento movimiento que puso fin al gobierno constitucional.

"Vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz, pero ahora es importante buscar esta pacificación. Espero que Mesa y Camacho hayan entendido el mensaje y pedirles que no maltraten a nuestras hermanas y hermanos, no perjudiquen a la gente humilde, no utilicen al pueblo" dijo Evo al anunciar su renuncia.

Y denunció: "Hay grupos oligárquicos que conspiran contra la democracia, contra la paz social".

"Ser indígena y ser de izquierda es nuestro pecado" denunció Evo.

Por su parte García Linera fue tajante: "Se ha consumado el Golpe de Estado", denunció.

Y describió. "El 20 de octubre hubo elecciones, el pueblo boliviano nos dio el 47% de los votos, casi la mitad de los bolivianos votó por el presidente Evo. Sin embargo fuerzas oscuras, desde ese mismo día, comenzaron a conspirar. La primera parte del Golpe de Estado fue apartar al legítimo ganador de las elecciones".

"Vinieron con la ruptura del orden constitucional con una parte de la policía que se autoacuarteló, que dejó de cumplir su rol constitucional y se convirtió en grupo de choque de fuerzas antidemocráticas y antibolivianas" siguió y advirtió que "han desconocido el orden constitucional y no lo vamos a restablecer en base a la sangre y el fuego, ellos provocaron muertes y violencia, no lo haremos nosotros".