El Gobierno afirmó que el aumento para los estatales será "muy parecido" al del sector privado

El Gobierno oficializó el sábado pasado el aumento de salarios de 4.000 pesos para los trabajadores del sector privado, que serán a cuenta de futuras paritarias y se pagarán $3000 con el sueldo de enero y $1000 con el de febrero.

Moroni sostuvo que el Gobierno intentó "poner un piso a las paritarias de 2020" con el aumento de salarios para trabajadores del sector privado, al advertir que el objetivo es "recuperar la pérdida" de ingresos y "fijar un incremento sostenido del poder adquisitivo" del sueldo.

"Nuestro compromiso es que los salarios este año no van a perder. Y si todo sale como estamos pensando, van a crecer en términos reales", enfatizó Moroni.

El funcionario indicó que con el aumento de salarios de $4.000 para los privados, la administración de Alberto Fernández intentó "ponerle un piso a las paritarias 2020".

En declaraciones televisivas, Moroni expuso que "con este aumento conseguimos que aproximadamente el 20% de los trabajadores recuperen la casi totalidad de la pérdida de salario que habían tenido durante 2019".

"Estamos tratando de recuperar esa pérdida y fijar un incremento sostenido del poder adquisitivo del salario", añadió Moroni.

El funcionario aclaró además que esa iniciativa no puede "tomarse como medida aislada" y puso como ejemplo el programa Precios Cuidados, que constituye un "horizonte de precios que estimamos que no hay motivos para que no sea descendiente", graficó.