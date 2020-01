Pidieron una picada para cuatro, dos limonadas, un chopp y un fernet: les cobraron un disparate

Pero con la afluencia de público a veces llega la avivada. Es lo que le pasó a este grupo de amigos que tuvo que desembolsar $3.450, más propina, por una picadita en un bar de “La Villa”.

Picada Villa Carlos Paz

"Decidimos comer algo rápido, una picada", comentó en sus redes sociales María José. La picada les costó $ 2.050, el "trago" $ 500; el chop $ 300 y "varios por dos" $ 600. Total: $ 3.450.

"Eran platitos de café con jamón, queso, aceitunas, maní y algo más de papas fritas. Cometimos el error de no insistir, supusimos que saldría algo más que en la ciudad de Córdoba pero no esta barbaridad. Sabemos que en Carlos Paz hay muchísimos lugares que trabajan muy bien y con otros precios; la idea no es criticar a la villa a la que amo y recomiendo. Es advertir que no hay que estar tan relajados, que hay que prestar más atención", comentó la “víctima”.

"Nunca pensamos que se avivarían así. No está bueno porque la gente viene a pasarla bien, a llevarse una buena experiencia y hay otros espacios que están buenísimos", cerró.