"Sigan escrachando que yo estoy preparando las vacaciones, barats": la respuesta de la dueña del bar de la picada de $3.450

“Chicos cuando se sienten a comer a algún lugar pidan carta o pregunten precios”, comienza diciendo, con buen criterio, la joven empresaria gastronómica que suele compartir fotos y videos del local “El Árabe” ubicado en la Galería Sarmiento de Villa Carlos Paz. Los que viralizaron el ticket confesaron que no calcularon el costo de lo que iban a consumir.

Cherara siguió con pocas pulgas: “Si no les alcanza o lo que sea se levantan y se van. No se sienten a comer haciéndose los no sé qué y cuando llega la cuenta se agarran la cabeza”.

“Plena nueve 9 de Julio en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz. No sé qué pretenden…”, justificó la joven, quien en sus redes sociales presume sus viajes al exterior, seguramente bien ganados tras trabajar en la temporada con quienes eligen la plaza cordobesa quizás por gusto o por obligación ya que no les da el presupuesto para más y vacacionan en el país.

En el cierre llega la polémica. ”Sigan hablando, sigan escrachando que yo ya estoy preparando las vacas para marzo”, desafía para cerrar parafraseando a Alex Caniggia con un “nos vemos baratsss”.

"Ser un ‘barat’ es cuestión de actitud no de dinero. Ser un ‘barat’ es meterse en la vida de los demás, criticar y sobretodo tener envidia. Personas como Brad, Justin o CR7 sufrimos de los ‘barats’. En resumen, no seas ‘barat'", dijo el hijo del Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Según la descripción, quienes postearon el ticket más que indignación tendrían envidia porque ella les cobró $3.450 por una picada, un fernet con cola, dos cervezas y dos tragos.

A FAVOR DE LA MANO DURA Y CONTRA LOS CLIENTES MOLESTOS

En otros posteos de sus redes sociales, la joven empresaria celebra cuando abatieron un delincuente en un robo. “Como tiene que ser”, posteó el 10 de enero junto a una placa televisiva en la que informaban que un “cliente fusiló a ladrón que entró a robar un comercio”.

Además, no conforme con cobrar 2.000 pesos una moderada picada en platos de café, pide que se cargue una suma de dinero a la cuenta de los que hacen “preguntas estúpidas”. La frase “el cliente siempre tiene la razón” no estaría poniéndose en práctica en este selecto local de uno de los mejores lugares de Villa Carlos Paz.