Brian Fernández, el crack que no puede gambetear sus problemas

Nuevamente el fútbol argentino vuelve a hablar de Brian Fernández, es que el jugador no fue convocado por el técnico Diego Osella ya que no estuvo presente en los entrenamientos del Sabalero. Pero no todo quedo ahí, sino que en los últimos días su familia hizo un pedido por averiguación de paradero, ya que tras una discusión con su padre el futbolista se fue y tiempo más tarde se supo que estaba durmiendo en la casa de un amigo.