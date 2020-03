Julio De Vido: "Si se hubiera cumplido la ley no iba preso"

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) ordenó este miércoles la excarcelación del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido quien se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Río Turbio. "Si se hubiera cumplido con la ley no hubiésemos jamás estado presos, no había presos políticos en la Argentina" aseguró De Vido en diálogo con C5N apenas unos minutos después de recuperar la libertad.