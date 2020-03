Personas perdidas: buscan a Tiziana Guanaccia de 6 años

Según denunció Dana, el padre de la pequeña, Fernando Guarnaccia la fue a buscar al colegio San José- en Villa del Parque, una hora antes de lo acordado y no la llevó de regreso a la casa de la madre en Pilar. La familia de la menor teme que el hombre la saque del país.

“Apagó el celular, lo llamamos y no responde, fuimos a la casa de Fernando y no están. La abuela también apagó el celular. Hoy esperábamos que la lleve al colegio y no lo hizo, realizamos la denuncia pero no sabemos nada de ellos”, contó a minutouno.com Mirtha Ruiz, la abuela de Tiziana.

“Es un hombre que tiene el dinero suficiente para poder sacarla del país, nos preocupa que pueda llegar hacerlo. Esto es muy grave, necesitamos que nos ayuden a encontrarla”, agregó Mirtha.

La familia de Tiziana pide que ante cualquier información por favor comunicarse al 911 o llamar al celular: (11) 5484-4441