Mendoza: buscan a un andinista de 48 años desaparecido en Vallecitos
El hombre, estudiante de la Escuela provincial de Guías de Montaña y Trekking, está desaparecido desde el domingo. Su camioneta fue encontrada en la zona.
Un andinista de 48 años, identificado por sus iniciales E.P.S., es buscado intensamente desde hace varios días en Vallecitos, departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, luego de que se perdiera contacto con él tras una travesía que tenía prevista para el domingo 20 de septiembre. Su camioneta fue encontrada cerca de uno de los refugios de la zona.
El hombre era estudiante de la Escuela Provincial de Guías de Montaña y Trekking y llamó la atención de sus compañeros cuando no se presentó a sus clases. A eso se le sumó el testimonio de un guía, quien informó que había visto la camioneta de E.P.S. durante la madrugada del martes 22 de septiembre, alrededor de las 5.
Desde ese momento no hubo novedades sobre el paradero del hombre ni se pudo establecer si había regresado de la travesía.
Búsqueda del andinista en senderos y quebradas de Vallecitos
Ante la falta de información, se puso en marcha un operativo para intentar localizarlo. Efectivos de la Patrulla de Rescate y Auxilio de la Policía de Mendoza se trasladaron hasta Vallecitos y comenzaron a recorrer distintos sectores para dar con su paradero.
Los rescatistas concentraron las tareas en senderos, quebradas y otros sectores del área donde podría haber realizado la travesía.
Si bien la búsqueda fue interrumpida durante la mañana, a primera hora de este viernes los equipos retomaron los rastrillajes en los cerros de la zona. Hasta el momento, las autoridades no informaron el hallazgo de E.P.S. ni de elementos que permitan establecer qué ocurrió durante la travesía.
El operativo continúa en el Cordón del Plata
Vallecitos se encuentra dentro del área del Cordón del Plata, en plena Alta Montaña mendocina, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se trata de una zona frecuentada por andinistas y senderistas, donde las características del terreno y las condiciones climáticas pueden dificultar los desplazamientos.
La investigación busca reconstruir los movimientos del hombre desde el momento en que llegó al sector y determinar qué recorrido pudo haber realizado. La camioneta encontrada en las inmediaciones de un refugio constituye uno de los datos considerados dentro del operativo, aunque por ahora no permitió establecer su ubicación.
El procedimiento se desarrolla en jurisdicción de la Comisaría 53° de Luján de Cuyo y cuenta con la participación de personal especializado.
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