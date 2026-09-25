Mendoza: buscan a un andinista de 48 años desaparecido en Vallecitos

Si bien la búsqueda fue interrumpida durante la mañana, a primera hora de este viernes los equipos retomaron los rastrillajes en los cerros de la zona. Hasta el momento, las autoridades no informaron el hallazgo de E.P.S. ni de elementos que permitan establecer qué ocurrió durante la travesía.

El operativo continúa en el Cordón del Plata

Vallecitos se encuentra dentro del área del Cordón del Plata, en plena Alta Montaña mendocina, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se trata de una zona frecuentada por andinistas y senderistas, donde las características del terreno y las condiciones climáticas pueden dificultar los desplazamientos.

La investigación busca reconstruir los movimientos del hombre desde el momento en que llegó al sector y determinar qué recorrido pudo haber realizado. La camioneta encontrada en las inmediaciones de un refugio constituye uno de los datos considerados dentro del operativo, aunque por ahora no permitió establecer su ubicación.

El procedimiento se desarrolla en jurisdicción de la Comisaría 53° de Luján de Cuyo y cuenta con la participación de personal especializado.