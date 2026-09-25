Buscan en Mendoza a un andinista bonaerense que lleva al menos cinco días perdido en la montaña

El martes 22 su vehículo seguía estacionado en el excentro de esquí Vallecitos, hoy convertido en refugio de montaña y punto inicial del ascenso al cerro Franke, y al día siguiente su profesor de la EPGAMT reportó el caso a las autoridades.

Al día siguiente salieron dos equipos de rescate: uno directo al refugio y otro al sendero que va a la cima del cerro.

Gentileza Los Andes

En la búsqueda intervienen también personal de Gendarmería y de la Policía de Mendoza como se hace en los casos de personas perdidas en la montaña, pero el plan de emplear helicóptero y drones para revisar las áreas más recónditas del terreno está en suspenso hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Mientras tanto avanza también la investigación de la Oficina Fiscal 11, y la búsqueda a pie.