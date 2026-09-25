Buscan en Mendoza a un andinista bonaerense que lleva al menos cinco días perdido en la montaña
Personal de la Patrulla de Rescate desplegó un operativo este viernes en Vallecitos, en Luján de Cuyo, a las afueras de la ciudad de Mendoza.
Personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM) de Mendoza encaró este viernes el tercer día consecutivo de búsqueda de un andinista bonaerense que fue visto por última vez el domingo pasado, cuando tomó un sendero de la zona de Vallecitos, en Luján de Cuyo.
Según reportó el diario Los Andes, el andinista es estudiante del segundo año de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT) de Mendoza y se suponía que asistiera a clases el miércoles de esta semana. Dado que no apareció, su instructor reportó el caso a la sección de personas perdidas.
El andinista oriundo de la provincia de Buenos Aires fue identificado como E.P.S., de 48 años, había informado a las autoridades competentes su plan de iniciar una travesía de 13 kilómetros por la Quebrada de La Angostura para luego continuar hacia la canaleta conocida como Alma de Diamante.
El objetivo que anunció fue hacer cumbre en el cerro Franke, a unos 4.810 metros de altura sobre el nivel del mar.
Pero la travesía probó ser un verdadero desafío por las bajas temperaturas, a los desafíos del terreno y a la todavía magra luz del inicio de la primavera, con ráfagas de viento, visibilidad reducida y nevadas todavía en ciernes.
El martes 22 su vehículo seguía estacionado en el excentro de esquí Vallecitos, hoy convertido en refugio de montaña y punto inicial del ascenso al cerro Franke, y al día siguiente su profesor de la EPGAMT reportó el caso a las autoridades.
Al día siguiente salieron dos equipos de rescate: uno directo al refugio y otro al sendero que va a la cima del cerro.
En la búsqueda intervienen también personal de Gendarmería y de la Policía de Mendoza como se hace en los casos de personas perdidas en la montaña, pero el plan de emplear helicóptero y drones para revisar las áreas más recónditas del terreno está en suspenso hasta que mejoren las condiciones climáticas.
Mientras tanto avanza también la investigación de la Oficina Fiscal 11, y la búsqueda a pie.
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