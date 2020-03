Coronavirus: se contagió la ministra de Salud de Reino Unido

Se trata de la primera parlamentaria del Reino Unido en ser diagnosticada con coronavirus, que se propagó todavía más este martes. Con el sexto muerto y un total de 382 casos confirmados, esto significa un crecimiento de 54 en el último día.

Nadine Dorries y Boris Johnson Boris Johnson y Nadine Dorries, su ministra de Salud

En una declaración pública, la ministra Dorries reconoció: "Puedo confirmar que he dado positivo por coronavirus. Tan pronto como me informaron, tomé todas las precauciones recomendadas y me aislé en casa".

También reveló: "Public Health England (PHE) ha comenzado el rastreo detallado de contactos y el departamento y mi oficina parlamentaria están siguiendo de cerca sus consejos".

En otro tramo de su declaración, la funcionaria con coronavirus, indicó: "Me gustaría agradecer a PHE y al maravilloso personal del NHS que me han brindado consejos y apoyo".

A su vez, el secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que "lamentaba mucho" escuchar las noticias respecto al contagio de coronavirus de Dorries, pero aseveró que "ella había hecho lo correcto al aislarse en casa".

"Todos le deseamos lo mejor mientras se recupera", expresó sobre el cuadro de coronavirus de la ministra e indicó: "Entiendo por qué las personas están preocupadas por esta enfermedad. Haremos todo lo posible para mantener a las personas seguras, en base a la mejor ciencia posible".

Respecto a la última víctima fatal, es una persona de 80 años que ya padecía problemas de salud precios al contagio de coronavirus y murió este lunes por la anoche en el Hospital General de Watford, en Hertfordshire, cerca de la ciudad de Oxford.

En detalle, 324 casos de coronavirus se encuentran en Inglaterra, 27 en Escocia, 16 en Irlanda del Norte y seis en Gales.

En declaraciones a la BBC, la subdirectora médica de Inglaterra Jenny Harries, dijo este martes que la gran mayoría de los diagnosticados con coronavirus en el Reino Unido están "bastante bien", pero que aún pueden "sentirse un poco mal por unos días".

Según la médica, podría haber, también, nuevas medidas gubernamentales ya que los casos de coronavirus en el Reino Unido comienzan a aumentar rápidamente en las próximas dos semanas.