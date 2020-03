Coronavirus: el drama de los argentinos varados en Tailandia

Francisco es uno de los tantos argentinos varados en Tailandia, a donde llegaron el pasado 6 de marzo, cuando en Argentina había solo tres casos de coronavirus confirmados. Tanto él como su acompañante contaron a minutouno.com que tenían vuelo original de regreso el 30 de marzo por Ethiopian Airlines, la única aerolínea que estaba autorizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a realizar vuelos de repatriación desde Asia debido a que Aerolíneas Argentinas no cuanta con vuelos hacia destinos de ese continente.

Sin embargo, en las últimas horas, recibieron una notificación de que Ethiopian Airlines cancelaba todas las operaciones desde y hacia Argentina debido a que la ANAC había dado de baja la autorización a partir de la entrada en vigencia del decreto 260/2020. El comunicado fue publicado en las redes sociales de la aerolínea africana, donde dieron también instrucciones sobre políticas de cambios de pasajes, la mayoría de ellas con cobros extras.

ethiopian airlines comunicado vuelos.jpg Hay casi 400 argentinos varados en Tailandia: el comunicado de Ethiopian

“Cuando llegamos a Tailandia había cerca de diez casos activos, no había ninguna restricción y fueron dos semanas de vacaciones normales”, contó Francisco a minutouno.com. “Al declararse la pandemia, tomamos conciencia y nos vinimos a Bangkok –capital de Tailandia-, que era desde donde salía nuestro vuelo para volver el 30”, detalló.

Sin embargo, Francisco describió que “la situación fue empeorando día tras día” debido a que los vuelos de las demás aerolíneas empezaron a ser cancelados y los pasajeros optaron por comparar pasajes en otras líneas. “Ethiopian Airlines había confirmado que tenía permiso de ANAC para viajar a Argentina hasta el 30, así que estábamos tranquilos”.

El martes, Ethiopian les informó que cancelaba los vuelos a Argentina argumentando que desde ANAC no les daban el permiso para entrar. “Nos parece ilógico, es un vuelo privado, en una aerolínea privada, y lleno de argentinos que estaban queriendo volver a su país”. Finalmente, ayer se supo que había sido una decisión delPresidente de no repatriar más argentinos por el momento. Sólo regresarán los mayores de 65 años o personas con riesgo de salud.

Así las cosas, hasta el momento la única opción posible es viajar a Brasil o a Ethopía. “Cuando salís de Tailandia te hacen firmar un papel de consentimiento que advierte que al no tener permiso de ingreso por espacio aéreo argentino, los pasajeros van a quedar varados en Brasil o Ethiopía, que son los únicos países que la dejan ingresar”, detalló el joven a este portal.

La desilusión de Francisco se comparte con la del resto de los argentinos varados, con quienes se mantienen comunicados vía grupos de WhatsApp: “Los demás tenían vuelos por Qatar Airways o Emirates y les sucedieron cosas similares. Dejaron de operar a partir de cierta fecha y los pasajeros compraron tickets nuevos de 1.800 a 2.000 dólares en Ethiopian. Ahora también esos vuelos y no pueden regresar”.

“No hay vuelos de repatriación, la gente quiere volver con los vuelos privados que pagó por sus propios medios, no están pidiendo asistencia, solo queremos que los vuelos puedan entrar a Argentina”, expresó Francisco desilusionado con la situación.

La falta de recursos económicos para sobrellevar los días de espera es otro de los grandes inconvenientes: “Hace unos días, previendo que esto podía pasar y al cancelar parte del viaje, empezamos a reducir muy fuerte los costos, nos limitamos a la comida del mediodía y de la noche, buscamos lugares baratos para gastar lo menos posible, para poder afrontar los gastos en caso de que tengamos que quedarnos más de lo previsto”. Tanto Francisco como su acompañante están actualmente alojados en un hotel del cual posiblemente se deban ir debido a que no pueden afrontar los costos.

El joven argentino indicó además que “ni desde la Embajada ni desde el Gobierno no nos comunicaron ningún tipo de asistencia económica en cuanto a hospedaje, viáticos o alimentación” y denunció que en la Embajada argentina en Bangkok “no se hacen cargo de nada y dicen que todo depende de autoridades de Argentina, que ellos solamente son una vía de comunicación. No se hacen responsables, parecería que no son parte del Gobierno”.

En ese sentido, expuso cómo se sienten los argentinos ante la falta de soluciones: “Estamos desilusionados, más que nada por parte del Gobierno. Entendemos que hay que gobernar para todos los argentinos, no solo los que están dentro del territorio, sino también para los que estamos en el exterior tratando de volver a nuestro país con muchas dificultades económicas, sociales, financieras y, hoy también, psicológicas por tener que enfrentar esta situación”.

Ayer, el presidente Alberto Fernández aseguró que habrá una compensación económica para los argentinos que quedan varados en el exterior por tiempo indefinido, pero no dio detalles ni explicó cómo se instrumentará la ayuda monetaria. Según informó Cancillería a minutouno.com, hay al menos 10 mil argentinos en las principales ciudades del mundo que no podrán volver al país en el corto plazo.