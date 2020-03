Reino Unido: Boris Johnson tiene coronavirus

Embed

Johnson publicó en la mañana de este viernes un video en su cuenta de Twitter en el que confirmó que sufre la enfermedad, aunque aclaró que no se siente mal y continuará liderando el Gobierno "a través de videoconferencias".

“En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió junto al video que publicó.