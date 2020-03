Coronavirus: se dispararon los casos en Brasil y ya hay 5717 infectados y 201 muertos

La mayoría de las víctimas fatales por coronavirus COVID-19 se ubican en San Pablo, con 136 muertes. El estado lidera la lista nacional con 2.339 casos confirmados de la enfermedad.

Otros casos de muertes por coronavirus COVID-19 se ubican en los estados de Amazonas (3), Rondônia (1), Alagoas (1), Bahía (2), Ceará (7), Maranhão (1), Pernambuco (6), Piauí (4), Rio Grande do Norte (1), Minas Gerais (2), Río de Janeiro (23), São Paulo (136), Distrito Federal (3), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Paraná (3), Río Grande do Sul (4) y Santa Catarina (2). Ahora, todas las regiones brasileñas han confirmado casos de muertes por la pandemia.

Solo los estados de Acre, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo y Mato Grosso no presentan víctimas fatales muertes confirmadas por la coronavirus COVID-19 en Brasil hasta el momento, pero también registran casos confirmados, al igual que todos los demás estados.

Mientras tanto, el gobierno de Brasil autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo de elite integrado por agentes de las Policías de todo el país, para integrarse al combate de la pandemia del coronavirus COVID-19, incluso para acciones coercitivas, según anunció el Ministerio de Justicia.

La medida fue publicada la noche de este lunes en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión, el Boletín Oficial de Brasil, después de que la cifra de fallecidos a causa del coronavirus COVID-19 llegó a 159.

Creada en 2004, la Fuerza Nacional de Seguridad está integrada por los mejores agentes de los grupos de elite de la Policía Federal y las Civil y Militarizada de los estados.

El gobierno de Brasil utiliza el grupo en casos de emergencia o calamidad y su más recientes actuaciones fueron el año pasado durante la ola de ataques contra el transporte público y predios en el estado de Ceará, en el combate a los incendios en la Amazonía y en las tierras indígenas de Maranhao donde fueron asesinados líderes comunitarios, precisó la agencia de noticias EFE.

En principio, la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad está autorizada hasta el 28 de mayo, pero se puede extender por más tiempo si las autoridades lo consideran necesario.