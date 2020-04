Casi 500 argentinos varados en Ecuador: "Nos quieren hacer romper la cuarentena"

Agustín Brasi y su esposa salieron de Argentina el pasado 7 de febrero con motivo del viaje de su luna de miel e ilusionados con recorrer América por tierra y llegar hasta Canadá. El 16 de marzo se encontraban en Baños de Agua Santa cuando pudieron conseguir el último colectivo para viajar a Quito antes de que el presidente Lenín Moreno declarara el estado de excepción y toque de queda en Ecuador para contener la propagación del coronavirus covid-19 en el país.

“Pusieron un toque de queda de un día para el otro, algunos pocos pudimos llegar a Quito. Muchos quedaron varados en condiciones muy tristes y con pocos recursos”, comenta Agustín a minutouno.com. Tanto él como si esposa tenían como opción un vuelo abierto por Copa Airlines que no pudieron utilizar ante la cancelación de todas sus operaciones.

La situación resulta desesperante para aquellos que quieren volver a Argentina pero no tienen los medios económicos necesarios para regresar en medio de esta emergencia sanitaria: “En un comienzo nos recomendaron que pidiéramos plata a nuestras familias, pero muchos no teníamos esa posibilidad”, cuenta Agustín a este portal y agrega: “Nosotros logramos que nos den un techo y comida, pero muchos argentinos no consiguieron el salvoconducto, los echaron de los hostels, están durmiendo en las playas y la policía ecuatoriana los ha maltratado muchísimo”.

“En la Embajada nos atendieron muy mal, nos decían ‘vayan, cuídense, métanse donde puedan y pídanle a sus familiares que les manden plata’ ”, relata.

Con el paso de los días, a la preocupación de no tener cómo volver a Argentina se les sumó un posible traslado a otro hospedaje: “Hace 15 días que respetamos la cuarentena. El lunes hablamos con el Cónsul y nos dijeron que nos quieren cambiar a un hostel de tránsito donde hay veinte personas más de distintos países que no sabemos si hicieron cuarentena o no”.

"Nos quieren hacer romper la cuarentena, juegan con nuestra salud"

“¡Nos quieren romper la cuarentena y eso nos da mucho miedo porque llevamos muchos días cuidándonos como para que nos dejen a la deriva y jueguen con nuestra salud!”, expresó en medio de la desesperación.

Tal como sucedió en otros países, Agustín, su mujer y los demás argentinos varados se reunieron en un grupo de WhatsApp para mantenerse comunicados. Allí se compartes las últimas novedades y las decisiones de la Embajada argentina en Quito. “No conseguimos ninguna respuesta positiva. Nos dijeron que desde acá no pueden hacer nada. ‘Hagan lobby’ nos dijeron, literalmente”, dice Agustín.

“La situación nos tiene muy intranquilos a todos, los grupos se ponen impacientes, estamos preocupados. Nunca nombran a los argentinos en Ecuador. Queremos que nos ayuden, que nos tengan en cuenta”, suplica el argentino.

“No quisimos mediatizarlo pero después de 14 días de cuarentena la Embajada sigue sin darnos respuestas. Todos los demás países fueron repatriados, todos han vuelto. No repatriaron argentinos de Ecuador. Acá hay menores, personas en condiciones vulnerables o con tratamiento oncológico que se les está terminando la medicación”, enfatiza.

Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mas contagios: 2.302 los positivos por COVID-19 y 79 muertos. Si bien la mayoría de los contagios se encuentran en la provincia de Guayas, también se registran otras diez afectadas como Pichincha, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Cañar, Azuay, Cotopaxi, Imbabura, Manabí y Sucumbíos.