Coronavirus: multas de hasta 80 mil pesos para quienes no usen tapabocas en la Ciudad

El uso de tapabocas está pautado para quienes ingresen y permanezcan en comercios y aquellos que se trasladen en el transporte público de pasajeros.

El jefe de gobierno porteño advirtió además que serán "más estrictos en los controles" y aclaró una vez más las dudas acerca de la posibilidad de realizar actividad física al aire libre: "No se puede salir a correr, con la densidad que tiene la Ciudad es imposible de poder controlarlo".

Coronavirus - Ciudad - Cuarentena Coronavirus: la Ciudad refuerza los controles por la cuarentena

Rodríguez Larreta realizó estos anuncio en el marco de la conferencia de prensa que brindó esta mañana para dar detalles de cómo será el funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires tras la decisión del gobierno de Albertto Fernández de extender la cuarentena para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus Covid-19, por lo menos hasta el próximo 26 de abril.

El jefe de gobierno porteño estuvo acompañado por el vicejefe y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.

Así, el uso de "tapabocas" o barbijos en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires será obligatorio desde el próximo miércoles. El objetivo es prevenir contagios. La obligatoriedad regirá para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público -sean públicas o privadas- y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad.

Como tapabocas sirve cualquier elemento que pueda cubrir boca, nariz y mentón de fabricación casera con pañuelos y telas, ni máscaras ni barbijos. No es obligatorio para circular de a pie ni en vehículos particulares, pero sí recomendado.

La resolución entrará en vigencia a las 0 horas del miércoles 15 y desde ese momento será efectiva la fiscalización y denuncias al 147.

Además el gobierno porteño prohibió la comercialización en el ámbito de la Ciudad de los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio. Este modelo está autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para uso médico y se busca no desabastecer el mercado porque hay escasez.