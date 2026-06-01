El Gobierno confirmó un feriado inesperado para el 2 de junio por el aniversario del pueblo de Perón
Un nuevo feriado local beneficiará a los habitantes de Lobos este martes 2 de junio. Enterate a quiénes alcanza el asueto y cómo serán los festejos.
El mes de junio arranca con un feriado inesperado que modificará la rutina de miles de bonaerenses. El Gobierno oficializó el asueto para este martes 2 de junio en conmemoración del 224° aniversario de la fundación de la ciudad de Lobos, lugar de nacimiento de Juan Domingo Perón.
Quiénes se benefician con el Feriado en Buenos Aires
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La medida dispuesta por el aniversario fundacional alcanza principalmente a los trabajadores estatales, dependencias públicas municipales y a las sucursales locales del Banco Provincia que operan dentro del distrito. En cuanto al sector de la actividad privada, el descanso laboral quedará supeditado a las condiciones y la decisión final de cada empleador.
Cronograma de actos oficiales en Lobos
De acuerdo a lo informado por las autoridades de la localidad, la jornada conmemorativa del martes comenzará con una serie de homenajes tradicionales:
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Se colocarán ofrendas florales en las sepulturas de los fundadores del pueblo, José Salgado y Pascuala Rivas, ubicadas en el Templo Nuestra Señora del Carmen.
En coincidencia con el Día del Bombero Voluntario Argentino, se realizará un reconocimiento en el monumento de la Plaza 1810.
Los festejos masivos se trasladarán al domingo 7 de junio, día en que el intendente Jorge Etcheverry brindará su mensaje oficial antes de dar inicio al gran desfile institucional, tradicionalista y de las fuerzas vivas, que cerrará la jornada con números artísticos desde las 14:30.
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