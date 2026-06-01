Un café y comiquería de Palermo cerró por la crisis económica y anunció la liquidación de sus mangas

"Pueden consultarnos por privado por los mismos. Gracias por todos los momentos lindos compartidos :) Sayonara!", saludaron con la amabilidad de siempre, lo que despertó respuestas diversas entre sus seguidores.

"Lo siento. Espero no voten mas a la ultraderecha", señaló un usuario, ajeno al detalle del mensaje con lenguaje inclusivo (léase, "todxs"), que rara vez aparece en los discursos de los votantes más acérrimos de la ultraderecha.

Como si algo hubiese convocado los comentarios de tinte político, las sugerencias de "no votar a la derecha" se amontonaron en la sección de comentarios hasta que alguien pensó en poner coto.

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"Que gente más cabeza de termo. Se nota que no saben nada de trabajar y mantener una pyme independientemente de quien gobierne. Los chicos necesitan palabras de confort y agradecimiento, no una lección de política ni de economía", señaló una usuaria.

"Hubiese estado bueno que el movimiento que tuvo este post y el 'apoyo' kukardo (sic) lo hubiesen hecho antes, dándole like a los post, yendo al café, comprando un manga, pero ahora ya es tarde", comentó otra persona.

Mientras tanto, para quienes deseen apartarse del movimiento discursivo online y busquen aprovechar lo último que queda de Hero Café, el stock de manga y merch está disponible a través del perfil de Instragam de la tienda.