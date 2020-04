Piden investigar la compra de 15 mil barbijos por parte del Gobierno de la Ciudad

La denuncia fue presentada por José Cruz Campagnoli y Gerardo Torres Villar contra Nicolás Montovio, Subsecretario de Administración de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y contra “quien corresponda” por los delitos de “administración fraudulenta” y “malversación de caudales públicos”.

Según se explica en la presentación, en el marco de la emergencia sanitaria dictada en función de la pandemia mundial por el coronavirus, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encomendó al titular de la Subsecretaria de Administración de Salud la compra de 15 mil barbijos mascarillas de alta eficiencia tipo 3M, la cual fue otorgada a la empresa Green Salud S.A. por un total de $45.000.000 el lunes 6 de abril.

La denuncia quedó radicada ante una fiscalía penal contravencional y de faltas de la Ciudad.

La compra fue, según la denuncia, “sin una licitación previa o siquiera una compulsa de precios alegando la necesidad y la urgencia de dicha adquisición”.

Resume la denuncia que la compra realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece un costo unitario de cada una de las mascarillas a $3.000, pero, según la presentación, “si uno se pone a revisar en las páginas de internet encuentra los mismos barbijos a un precio unitario ostensiblemente inferior al abonado por la Ciudad de Buenos Aires. Incluso en el sitio oficial de la empresa 3M, el mismo modelo de barbijo que compró el Gobierno de la Ciudad cuesta unos 11,05 dólares. Si se lo convierte al dólar oficial, el costo sería de $715,19 y $963,44 si se le aplica el Impuesto PAÍS”.

“Si bien es cierto que nos encontramos en una situación de necesidad y urgencia debido a la pandemia mundial y que es justo que el Estado tenga la potestad de realizar compras directas esto no lo eximen de tener que cuidar los caudales públicos que pertenecen a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, más aún, en esto momento de necesidades infinitas y recursos finitos no se puede entender como el licenciado Montovio le otorga a la empresa Green Salud S.A. que no fabrica ni tiene la distribución oficial de dichos barbijos, sino que únicamente hace de intermediario”, advierte el texto de la denuncia.

Continúa explicando que “en ese contexto, teniendo en cuenta la escasez del elemento en cuestión y haciendo un cálculo conservador se podrían haber adquirido al menos un 50% más de mascarillas por el mismo precio y que de seguro serán de mucha utilidad para enfrentar la situación de pandemia”.

El titular de la empresa Green Salud S.A. es Ignacio Saenz Valiente quien a su vez es director de otras dos empresas que prestan servicio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el Grupo Clarín S.A. y Telecom Argentina S.A. “Esta cercanía entre la empresa Green Salud S.A. y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra materializado en el hecho que fue miembro del Directorio de la Corporación Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre del año 2019”, remarca la presentación.

