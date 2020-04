Por precaución, Kicillof no asistirá a la reunión de gobernadores con Alberto Fernández

La decisión fue adoptada por precaución luego de que se confirmara que varios médicos de un hospital de San Martín donde Kicillof estuvo el viernes pasado contrajeron COVID-19.

"No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad y por eso el protocolo no establece aislamiento. Pero hoy tengo una reunión en Olivos con el presidente y los gobernadores, a la que no voy a asistir por un tema de responsabilidad", explicó.

"No voy a exponer a quienes tienen altas responsabilidades a cualquier riesgo, pero de todas formas no corresponde por protocolo que me haga el hisopado", insistió el mandatario provincia en declaraciones a radio La Red. Igualmente, avisó: "Si los médicos me lo recomiendan, me voy a hacer el hisopado y voy a comunicar el resultado".

Además, insistió: "Yo voy a seguir recorriendo, tomando siempre todos los recaudos para cuidar a la gente y a mi familia; me toca abrir instalaciones y estar presente... no me voy a quedar guardado en mi casa”.

Si bien no estará en la reunión en Olivos, Kicillof respaldó a Alberto Fernández: "El apoyo es absoluto porque la estrategia que vienen tomando Alberto y Martín (Guzmán, el ministro de Economía) es la adecuada. Por eso, el apoyo es completo, y eso que la provincia de Buenos Aires es la más endeudada. El comportamiento de los acreedores hay que verlo".

La reunión se realizará a las 16 en la residencia de Olivos y también participará el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; y del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

El propio Fernández y también Guzmán serán los encargados de hablar en el encuentro, que se retransmitirá por teleconferencia para quienes no puedan estar presentes.

Allí se les informará a los mandatarios provinciales los pasos que dará el Gobierno respecto a la renegociación de la deuda.

Ayer, el gobierno argentino solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su siglas en inglés) autorización para emitir bonos por un monto total de hasta US$ 50.500 millones en el país del Norte, en el marco del proceso de reestructuración en el que prevé un canje de títulos viejos por nuevos a los tenedores que acepten la propuesta.

Se trata de un paso previo a la inminente presentación de la oferta de reestructuración de la deuda a los acreedores con deuda argentina emitida bajo legislación extranjera, que fue seleccionada por el Gobierno para la operación, que asciende a cerca de 68.800 millones de dólares.

La nota enviada por el Palacio de Hacienda a la SEC solicita autorización para la emisión de nuevos títulos por US$ 20.000 millones, que se suman a otros pedido formulado varias semanas atrás por otros US$ 30.500 millones, con lo que la suma total asciende a US$ 50.500 millones.