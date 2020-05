Desde la Rosada: Alberto Fernández se reúne con expertos y el sábado anunciará que sigue la cuarentena

Mañana sábado por la tarde en Olivos, el Presidente Alberto Fernández anunciará la medida y nuevamente será escoltado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. “Estamos todos en el mismo barco. O nos salvamos juntos o nos hundimos todos”. Ese fue el clima de la reunión del miércoles en Olivos y de la que se hizo este jueves en la Casa Rosada la cual encabezó el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

“El clima fue muy bueno. Las cosas quedaron claras y no hay diferencias entre provincias y Capital”, afirmaron a m1 participantes del cónclave que determinó que no habrá nuevas aperturas ni tampoco marcha atrás con lo realizado hasta ahora y además el endurecimiento de los controles en el transporte público y en los autos particulares que circulen entre las jurisdicciones desde el lunes: “Hay muchos permisos y no todos son esenciales. Hubo un relajo en las últimas semanas y eso debemos ajustarlo. Nos pusimos de acuerdo en que habrá mayores controles y que por ejemplo un comerciante de una librería que viva en provincia pero que atienda el comercio en Capital no podrá usar el colectivo o el tren, deberá viajar en su auto particular o en algún otro vehículo. El transporte público será exclusivo para los trabajadores esenciales, personal de la salud o de seguridad por ejemplo” confirmaron a este portal integrantes del gobierno.

Otro tema en estudio es el de los permisos ya emitidos. Por ejemplo desde la Ciudad de Buenos Aires propusieron rehacer los mismos para un mayor control: “está en estudio, ahora lo definirá el Presidente”, confiaron. Otro vocero consultado afirmó que “es muy probable que los permisos deban gestionarse de nuevo”.

En la audiencia celebrada en el Salón de las Mujeres y en las que se buscó coordinar los pasos a seguir, participaron entre otros el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y de Transporte Mario Meoni. Por la provincia de Buenos Aires el jefe de Gabinete Carlos Bianco, el ministro de salud, Daniel Gollán y de Seguridad, Sergio Berni. La Ciudad estuvo representada por el vicejefe de gobierno Diego Santilli, el jefe de Gabinete , Felipe Miguel, el ministro de salud, Fernán Quirós y de Transporte Juan José Méndez. En medio de la misma se conoció la cifra de nuevos contagios que fue récord: 648. De ese número 592 corresponden a Ciudad y Provincia. Ante esto, a la salida, los presentes contaron que ahí están puestas todas las miradas: “no sólo debemos controlar más la circulación, también poner énfasis en los testeos rápidos que hacemos en los barrios vulnerables para evitar la propagación. Iremos más a fondo con el Plan Detectar. Seguiremos trabajando juntos como hasta ahora”.

Este viernes, Alberto Fernández recibirá desde las 15 horas en Olivos al comité de médicos expertos que lo asesora. Luego hablará particularmente con algunos gobernadores y el sábado por la tarde anunciará como seguirá la vida de los argentinos desde el próximo lunes. Lo que sí está claro, es que en el AMBA nada cambiará, al menos, por las próximas dos semanas.