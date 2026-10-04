"Creer o reventar": Pablo Quirno aseguró que Javier Milei influenció en la victoria de Flávio Bolsonaro

El factor ideológico como motor regional

Desde el inicio de su gestión, Javier Milei consolidó una narrativa fuertemente confrontativa contra las administraciones de izquierda en la región, posicionándose como un referente global de las ideas de la libertad. Tras conocerse los resultados de los comicios en Brasil, el propio jefe de Estado celebró el desempeño del Partido Liberal afirmando que "la libertad avanza en Brasil", en un claro paralelismo con el proceso político local.

Rumbo al balotaje del 25 de octubre

De cara a la segunda vuelta, la diplomacia argentina observa con atención la contienda decisiva. Con una diferencia de menos de dos puntos entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, las tres semanas previas a la votación estarán marcadas por la disputa de ese 7,9% de los votos que se volcaron hacia otras opciones.

Mientras tanto la Cancillería monitorea las derivaciones comerciales y políticas de una eventual alternancia en el Palacio del Planalto.