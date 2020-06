Trastornos alimenticios: es la tercera enfermedad crónica más común entre las jóvenes

Todos estamos muy pendientes de las redes sociales. Muchas veces, lo primero que vemos en la página de inicio, son cuerpos de mujeres u hombres, expuestos, espléndidos. Muchos tienen miles, a veces millones de seguidores. A todos nos atrae el glamour, la belleza, lo sexy, la elegancia. Me animo a decir que son de las cosas que más atraen a los seres humanos. Estamos hechos para la belleza. Lo que no sabemos es qué pasa antes o después de la sesión de fotos, de los videos, de los vivos. Esas sonrisas perfectas no duran para siempre. Detrás de modelos, influencers, actrices y muchas otras personas quizás no tan conocidas, hay una larga historia de sufrimiento y privaciones para lograr una imagen adecuada.