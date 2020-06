Video: docente renuncia tras insultar a sus alumnos

"Estimados amigos, acabo de escuchar el video de un profesor de la Universidad de Calabria muy preocupado por este entusiasmo creciente que se pone sobre las clases virtuales. Él, desde su lugar de aislamiento en su casa por el sur de Italia, explicaba que encontraba indispensable las relacioens humanas, los vínculos reales, entre los alumnos y los estudiantes (sic) para generar una verdadera cadena de transmisión de saberes", empezó el ingeniero Luis Alberto López.

"Después de escuchar estas palabras, quisiera hacer un pequeño aporte desde mi lugar en La Reja", siguió López, quien después del mensaje viral tuvo que renunciar a su cargo como Director del Instituto Técnico Industrial San Judas Tadeo de Ituzaingó.

"En primer lugar voy a expresar algo desde lo mas profundo de mi corazón: los alumnos, las instituciones educativas y las familias me tienen con las pelotas recontra llenas y si pudiera las mandaría a todas la rep... madre que los parió", lanzó el ingeniero, quien nunca mencionó en qué escuelas o colegios de la provincia trabaja (o dejó de trabajar) pero sí se encargó de aclarar: "A mí lo único que me interesa es cobrar el sueldo a fin de mes, y lo único que me retiene en este p... sistema educativo es llegar a jubilarme, cobrar la jubilación y poder vivir unos añitos sin trabajar".

maestro la reja viral.mp4 Video viral: un docente de La Reja se despachó contra sus alumnos y festejó la cuarentena

"Me c... un huevo la escuela, no ver más a mis alumnos. Es más, es mejor que no los veo, negros de mierda insorportables", disparó López, quien aseguró estar aliviado por "no ver más a las familias" porque "todas" requerían soluciones a "los problemas que tenían en las casas, llenos de oficios judiciales y todas esas pelotudeces que se hiceron ahora de violencia de genero y esa mierda de niños, niñas y adolescentes".

"Ojalá que esta cuarentena siga, no tengo más ganas de ir a laburar. No sé cuánto hace que no me baño ni me afeito, me la paso andando en calzoncillos por mi casa, ya el vecino se acostumbró", convino López, que ya no tendrá que arreglarse para las sesiones de videoconferencia en el colegio técnico de Ituzaingó. "Más allá de todo, en cuanto pueda rajarme de este p... sistema, me rajo", afirmó el ex director.

"Lo único que extraño (en la cuarentena) son los pedidos de whisky y vino, que no puedo hacer, o algún asadito con algún amigo, pelotudo pero amigo al fin, y sobre todo las putas, que ya no permiten salir a la calle", se sinceró el ex director, para quien "la docencia es la peor mierda que existe".