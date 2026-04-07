Un alumno llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Santa Fe

escuela arma santa fe Alarma en Santa Fe: a una semana del crimen en San Cristóbal, un alumno llevó un arma a una escuela de Rafaela.

En este sentido, agregó: “Los padres estamos muy preocupados y nuestra hija de ocho años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso. Es una escuela del nivel primario, es doloroso y preocupante”.

Jorge también contó que “la guardia policial continúa en la zona, incluso con la guardia municipal y patrulleros”.

Y aseguró: “Muchos de los padres no mandaron a sus hijos al colegio. Yo no la mandé porque queríamos saber qué había sucedido y mi hija me manifestó temor. Muchos padres manifestaron lo mismo”.

Miedo en las aulas de Santa Fe

El hecho no es aislado. Hace poco, Rafaela fue el epicentro de una serie de amenazas virales sobre presuntas matanzas escolares, que ya derivaron en la detención de un adolescente en la localidad vecina de Sunchales.

La preocupación de las familias es total. "Nuestra hija de 8 años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso y es una escuela del nivel primario. Es doloroso y preocupante", lamentó un padre.

Aunque el colegio cuenta con guardia policial, una gran cantidad de padres decidió no enviar a sus hijos a clases este martes.