Un alumno llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Santa Fe
Ocurrió en una primaria de Rafaela. El hecho fue detectado por una docente, que dio aviso a la Policía.
La provincia de Santa Fe volvió a ser escenario de un preocupante episodio de violencia escolar. Una semana después del asesinato de Ian Cabrera en San Cristóbal, este lunes, en ciudad de Rafaela, un alumno de nivel primario ingresó a clases con un arma.
El incidente tuvo lugar en la Escuela Alberdi, ubicada en la calle Sarmiento al 200. Según informaron testigos, una docente advirtió una actitud sospechosa en uno de los alumnos y, al revisar sus pertenencias, descubrió que escondía una pistola en su mochila.
Al verlo, activó el protocolo correspondiente y se llamó a la Policía. Los agentes confirmaron que llevaba un arma de aire comprimido calibre 4.5, accionada a gas, con su cargador pero sin municiones.
“Desde la escuela dijeron que el padre confirmó que el arma es de él, que estaba guardada en un placard y en un lugar alto“, contó Jorge, papá de una alumna, en diálogo con Aire de Santa Fe.
En este sentido, agregó: “Los padres estamos muy preocupados y nuestra hija de ocho años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso. Es una escuela del nivel primario, es doloroso y preocupante”.
Jorge también contó que “la guardia policial continúa en la zona, incluso con la guardia municipal y patrulleros”.
Y aseguró: “Muchos de los padres no mandaron a sus hijos al colegio. Yo no la mandé porque queríamos saber qué había sucedido y mi hija me manifestó temor. Muchos padres manifestaron lo mismo”.
Miedo en las aulas de Santa Fe
El hecho no es aislado. Hace poco, Rafaela fue el epicentro de una serie de amenazas virales sobre presuntas matanzas escolares, que ya derivaron en la detención de un adolescente en la localidad vecina de Sunchales.
La preocupación de las familias es total. "Nuestra hija de 8 años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso y es una escuela del nivel primario. Es doloroso y preocupante", lamentó un padre.
Aunque el colegio cuenta con guardia policial, una gran cantidad de padres decidió no enviar a sus hijos a clases este martes.
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