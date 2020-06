Presiones M: el juez Raffaghelli ratificó que el gobierno de Macri instó a la Justicia a "consensuar sus fallos" con el Ejecutivo

En su declaración Raffaghelli se refirió al "clima de hostilidad que sufrió la justicia del trabajo frente a una eventual resolución diferente o contraria a las políticas laborales del GobiernoE.

En ese sentido aseguró que en marzo de 2016 lo visitó en la Cámara el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acompañado por varios funcionarios de su equipo, quienes le plantearon la necesidad de “consensuar” los fallos. “Se produjo un profundo silencio”, recordó.

“El silencio y la sorpresa fueron la respuesta ante tan improcedente petición. A este episodio le siguió un evidente embate contra la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando su cenit con las denuncias infundadas a seis jueces y juezas, que fueron rechazadas totalmente por el Consejo de la Magistratura de la Nación”, declaró el magistrado ante la Justicia.

Esa declaración forma parte de las respuestas del juez a un pliego de preguntas realizado por el fiscal Ramiro González quien investiga a la mesa judicial del macrismo, y las presiones que habrían llevado a cabo sobre jueces durante la gestión de Macri.

La reunión que cuenta el juez Raffaghelli tuvo lugar en la Sala de Acuerdos del Tribunal y concurrió la mayoría de sus miembros. “Lamentablemente no se labró acta de la misma y no fueron presentados los funcionarios que concurrieron por lo cual no pudimos conocer sus nombres, apellidos y cargos”, señaló.

“La visita se presentó como de carácter protocolar, atento el Sr. Triaca había asumido hacía poco tiempo. No hubo agenda previa ni tema específico. Cuando uno de sus funcionarios planteó la necesidad de 'consensuar' la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica, se produjo un profundo silencio”, detalló.

En su declaración relató que en el marco de una causa que tenía la Cámara laboral, sus colegas Enrique Arias Gibert y Néstor Rodríguez Brunengo fueron denunciados por el ministerio de Trabajo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se les había pedido la destitución, lo que fue rechazado de plano por ese organismo.

“El consejero Juan Bautista Mahiques, a cargo del expediente de denuncia como surge de la documental que acompaño, solicitó se examine el Facebook del Dr. Arias Gibert, lo que motivó el rechazo de la mayoría de los integrantes del poder judicial, además del expresado respecto de la propia denuncia”, relató.

Mahiques era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Fue apuntado por la jueza de Casación Ana María Figueroa como el funcionario que se interesó por la causa del Memorándum con Irán.

Relató también el juez en su declaración que en enero de 2016, apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri y trabajando en la feria, recibió en su teléfono directo de la Sala que figura en el listado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llamados desde el ministerio de Trabajo “preguntando si habían entrado expedientes contra el Poder Ejecutivo, hecho inusual nunca experimentado en mi larga trayectoria en el fuero laboral y tuvo las características de una presión indirecta”.

“Lo interpreté como una clara presión en un momento en que hubo miles de despidos de trabajadores contratados en la administración estatal”, señaló el magistrado.

Y detalló: “El Gobierno denunció, reitero, a seis jueces nacionales del trabajo (Enrique Arias Gibert -en dos oportunidades- Graciela Marino, Diana Cañal, Luis Raffaghelli, Néstor Rodríguez Brunengo y Mirta González Burbridge) pidiendo su destitución. Además, vilipendió públicamente a otra intachable jueza, la Dra. Dora Eva Temis, por un pronunciamiento cautelar en contra del Gobierno. El ex Presidente (Macri) nos acusó, también públicamente, de integrar la mafia laboral y ser parte de la industria del juicio”.

La causa por la reincorporación de los trabajadores despedidos de la Agencia estatal de noticias Télam en el último período del gobierno “fue una en las que se tornó más evidente la presión del gobierno para incidir en las decisiones judiciales”, citó como ejemplo de lo que fue el gobierno de Macri.

“En mi caso, puedo decir que vi circular con fluidez a los representantes letrados de Télam (de la gestión Cambiemos) por la Cámara, hecho que no es habitual respecto de otras empresas o partes demandadas”, abundó el juez.

"En este marco, el ex Presidente tuvo dos intervenciones graves contra la justicia del trabajo: la primera en oportunidad de la asunción del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, cuando denunció la “industria del juicio laboral”; y la segunda, en un acto en el Colegio de Abogados, en la cual denunció la “mafia laboral” agraviándonos como supuestos socios de abogados laboralistas, citando sumas de dinero sin fundamento (10 mil millones de honorarios desde diciembre de 2015) y afirmando que éramos conducidos por el entonces Diputado Nacional Dr. Héctor Recalde, reconocido laboralista de extensa trayectoria en el Derecho del Trabajo", advirtió Raffaghelli.