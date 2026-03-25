Analía Kalinec habló en Plaza de Mayo de las "atrocidades cometidas por mi padre"

“Yo lo único que quería era entender qué había pasado en esos años y empieza un camino personal de mucho dolor pero también de mucha determinación de querer entender cuál era mi propia historia: qué había pasado cuando yo nací, qué había hecho mi papá, cuáles eran los hechos puntuales que se le imputaban y empecé a imponer palabras frente al silencio intrafamiliar”, relató Analía, acompañada en la movilización por uno de sus hijos.

Se trata de “un silencio que opera dentro de las fuerzas armadas y de seguridad” y en esas circunstancias “empecé a encontrarme con otras hijas e hijos de genocidas, nietos, hermanas y sobrinos que suman al colectivo” denominado Historias Obedientes, nacido en la Argentina y “no tiene precedentes en ninguna parte del mundo”.

Analía Kalinec nació el 31 de octubre de 1979 en Córdoba; es maestra, psicóloga y autora del libro ‘Llevaré su nombre. La hija desobediente de un genocida’, donde cuenta profunda y largamente su historia. Una más, quizá particular, de la dictadura cívico militar que se inició el 24 de marzo de 1976 y finalizó el 10 de diciembre de 1983, dejando tras de sí solo tortura, muerte y dolor. Incluso entre familiares de quienes fueron los ejecutores del genocidio más atroz que sufrió nuestro país.