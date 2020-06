Coronavirus: prevén 100.000 casos por día en Estados Unidos si no se toman medidas

"Ahora estamos teniendo 40.000 nuevos casos diarios. No me sorprendería si llegamos a 100.000 al día si esto no cambia", informó Fauci en una audiencia ante el Comité de Salud y Educación del Senado de los Estados Unidos, según la agencia de noticias AFP.

Fauci es médico inmunólogo y preside el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, por lo que se convirtió en asesor del Gobierno encabezado por Donald Trump casi desde el inicio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El médico inmunólogo le confirmó el viernes pasado a la CNN que Estados Unidos está "viendo las consecuencias de la propagación comunitaria" del nuevo coronavirus, "que es incluso más difícil de contener que en un lugar físico conocido como una cárcel, un asilo de ancianos o una empresa de empaquetado de carne".

Sin embargo, muchos de los estados comenzaron hace algunas semanas el proceso de "reapertura" de sus espacios públicos, algunos rubros comerciales y actividades sociales. La mayoría de los nuevos casos, por ahora, están concentrados en Texas, California, Florida y Arizona cuando hace un par de meses el centro de la pandemia era la costa este, con Nueva York como epicentro.