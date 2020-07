La Plata: una chica de 17 años recibió una brutal golpiza de parte de su ex pareja y su cuñado

Daniela Martinez, una joven de 17 años denunció este miércoles que fue brutalmente golpeada el padre de su hija -con quien ya no convive- y su ex cuñado, quienes la atacaron el lunes pasado y le dejaron heridas de gravedad en la cara, durante una discusión en un barrio de la ciudad de La Plata. Los hombres fueron identificados como Lucas Martín y Miguel Ezequiel Taulo y aún no fueron detenidos.