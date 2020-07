Cuarentena en el AMBA: la nueva fase apelará a la "responsabilidad individual"

Fuentes consultadas por minutouno.com dejaron en claro que los últimos números “eran esperables y por eso tomamos la decisión de tener una cuarentena más estricta” y remarcaron que el aumento de casos también denota un crecimiento en los testeos y en la búsqueda activa.

La reunión con los infectólogos que asesoran al Gobierno marcó el “visto bueno” de los especialistas a lo que anunciará Alberto Fernández este viernes después del mediodía.

"Se abrirá un poco. Los comercios de cercanía, los barriales, algunas industrias y Pymes, pero de ser necesario en su momento volveremos atrás sin dudarlo”, afirmaron voceros de la mesa chica presidencial a este medio.

Cuarentena - Ginés Gonzáles García - Coronavirus

Por su parte, el ministro de Salud Ginés González García enfatizó que “el problema de las cifras es que muestran lo que pasó hace quince o veinte días. Acá no hay ninguna vacuna mas eficiente que el aislamiento por eso en la medida en que todos cumplamos con nuestra responsabilidad nos va a ir mejor. La pandemia la seguimos transitando. Es cierto que de una manera menos agresiva que en otros países, pero debemos pensar que esto no terminó y que estamos a mitad de camino”.

Ginés subrayó, minutos antes de la reunión en Olivos, que lo que viene no es una flexibilización: “No me gusta esa palabra. Acá se abren ventanas y se abren posibilidades. Pero además de los contagios se miran otras variables, sociales, económicas para tomar una definición”.

Lo económico también juega un rol importante. Desde el Gobierno saben que los números negativos crecen y por eso también buscan una apertura que dinamice el comercio y la industria del AMBA.

El escenario de este viernes en la Quinta de Olivos será el mismo que el último anuncio. El presidente Alberto Fernández será escoltado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. La idea es sumar algunos gobernadores más. Se mencionan a Jorge Capitanich y a Gerardo Morales aunque no están confirmados.

El mensaje será grabado nuevamente sin conferencia de prensa: “Necesitamos otra comunicación clara y directa para marcar lo que viene”, dijeron desde Olivos. "Lo que destacará el anuncio es un nuevo llamado a la responsabilidad individual, dejando en claro que de ser necesario se volverá atrás si los casos aumentan". Asimismo se pondrá énfasis en que la pandemia no terminó y que la cuarentena sigue.

¿Qué medidas se anunciarán? En provincia de Buenos Aires confirmaron que m1 que habilitarán “toda la industria, los comercios en su mayoría y volverán las salidas de los chicos con sus padres a hacer compras” y por el momento “sin deportes”.

Este jueves el gobernador Axel Kicillof se reunió con el comité de expertos provincial y remarcó que “tiene optimismo por el esfuerzo de los bonaerenses". También resaltó que "se fueron ampliado la cantidad de camas de terapia intensiva" al tiempo que se reduce la velocidad de duplicación de casos. La capacidad disponible es hoy mayor a la del inicio de la cuarentena.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires volverán los comercios de cercanía, las casas de indumentaria y calzado barriales entre otros. Además la actividad física será de 18 a 10 horas. “Comenzará desde este lunes por finalización de DNI por dos semanas, luego si va todo bien como esperamos poder liberarlo”, afirmaron voceros cercanos al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y agregaron que la idea es ir abriendo paulatinamente si la curva de contagios se mantiene como hasta ahora. "Nosotros creemos que hoy está controlada pero si vuelve a subir volvemos a cerrar. Por ejemplo queremos abrir las peluquerías y salones de belleza el 30 de julio y así progresivamente. Tenemos confianza en seguir trabajando en conjunto para lograrlo”.Este viernes a las 17 horas Horacio Rodríguez Larreta explicaría el plan para la Ciudad si el anuncio del Presidente ya fue emitido.

Las cartas están sobre la mesa. La cuarentena tendrá un respiro y confían en que de aquí en más las aperturas puedan seguir aunque el mensaje desde Olivos es claro: “si los contagios suben no dudaremos en volver a una fase más estricta como la actual”.