Insólito: procesaron al empresario Marcelo Porcel por abuso sexual de menores pero sigue libre
Está acusado de haber abusado de al menos diez compañeros de su hijo. La Justicia le trabó un embargo millonario y le impuso restricciones, pero sigue libre.
La Justicia procesó al empresario Marcelo Porcel, acusado de haber abusado sexualmente de al menos 10 compañeros de escuela de su hijo.
"Resuelvo disponer el procesamiento como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años, aprovechando la situación de guarda cometidos en forma reiterada a diez damnificados, que concurren realmente entre sí", sostiene la resolución judicial.
En tanto, el juez permitió que Porcel continúe en libertad, le trabó un embargo hasta cubrir la suma de $111.564.950. Asimismo, en el escrito precisaron que "no puede ejercer contacto por cualquier medio (más precisamente telefónico, vía mail, Whatsapp, Instagram, Facebook o cualquier otra red social o medio) tanto de forma directa o por intermedio de terceros".
En esa línea, tampoco puede ausentarse de su domicilio por más de 24 horas: "Lo que implica la prohibición de salir del país, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata captura en caso de ausentarse sin autorización del Tribunal, debiendo requerir autorización de viaje".
De acuerdo a la investigación, los abusos habrían ocurrido entre 2022 y 2024. El expediente detalla que los hechos consistieron "en tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas".
El modus operandi y los testimonios de las víctimas
Los relatos de las víctimas, que declararon en Cámara Gesell, describen un patrón de conducta que se repetía en distintos escenarios: el departamento de Porcel en el piso 26 de la Torre Le Parc, otro departamento frente a ese edificio, propiedad de su madre, y una oficina en un edificio emblemático de Retiro.
Según los testimonios, las reuniones comenzaban como "juntadas" organizadas por el empresario, quien proveía bebidas alcohólicas como vodka y tequila, e incentivaba a los chicos a beber en "competencias de resistencia" a cambio de dinero.
"Si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000", relató una de las víctimas, sobre lo que le habría dicho el acusado. Además, les transfería dinero a billeteras virtuales para que hicieran apuestas online.
En una de esas reuniones, Marcelo Porcel habría ofrecido una suma de dinero a quienes corrieran desnudos alrededor de una mesa: "Lo hicimos todos menos uno", contó uno de los adolescentes. Los testimonios también mencionan situaciones de contacto físico, como masajes, que varios de los chicos sufrieron.
En el celular secuestrado a Porcel, los investigadores encontraron imágenes de contenido sexual, entre esas fotos había capturas de videos de una cámara de seguridad colocada en el baño de una de las casas. Algunas de las víctimas ya son mayores de edad, porque cumplieron años durante el avance de la causa.
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