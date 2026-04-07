Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para Buenos Aires este martes 7 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el mal tiempo continuará este martes, con lluvias y tormentas de variada intensidad en el AMBA.
El arranque de semana se presenta complicado para quienes transitan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un frente de mal tiempo se instaló sobre la Capital Federal y el conurbano, con lluvias persistentes que amenazan con extenderse durante buena parte de la jornada.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que, si bien la intensidad de las precipitaciones puede fluctuar, la constancia del fenómeno está provocando acumulación de agua y complicaciones en el tránsito por el anegamiento de calzadas.
Para este martes 7 de abril, el pronóstico indica que el mal clima no dará tregua: se esperan tormentas y lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde, cerrando un día marcado por la humedad y el cielo cubierto. En cuanto a la temperatura, se prevé un ambiente templado, con una mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 21°C.
Hasta cuándo lloverá en el AMBA
Según el SMN, las precipitaciones se extenderán hasta el miércoles 8 de abril, inclusive, con leves lluvias por la madrugada y algunos chaparrones hacia la tarde. En tanto, el termómetro oscilará entre los 15 y 22 grados, algo que irá cambiando y subiendo con el correr de los días.
Pero, a no ilusionarse: difícilmente vuelvan los 30 grados. El país ya ha entrado de lleno en otoño y el domingo apenas tocaremos los 25° de máxima.
Recomendaciones del SMN ante el mal tiempo
- Permanecé bajo techo y evitá circular por la vía pública.
- No saques residuos y asegurate de que rejillas y desagües estén libres de basura.
- Retirá de balcones o patios cualquier objeto que las ráfagas puedan volar y mantené puertas y ventanas bien cerradas.
- Desenchufá aparatos electrónicos. Si el agua llegara a entrar a la vivienda, cortá la luz de inmediato.
- Si la tormenta te sorprende afuera, refugiate pronto en una construcción sólida o dentro de un auto con ventanillas cerradas.
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