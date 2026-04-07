Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para Buenos Aires este martes 7 de abril

Para este martes 7 de abril, el pronóstico indica que el mal clima no dará tregua: se esperan tormentas y lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde, cerrando un día marcado por la humedad y el cielo cubierto. En cuanto a la temperatura, se prevé un ambiente templado, con una mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 21°C.