Florencio Varela: investigan la muerte de un paciente que murió atragantado en el Hospital Mi Pueblo

Qué reveló la autopsia al enfermero hallado en un departamento de Palermo con 50 ampollas de propofol

La Justicia sigue en la búsqueda de respuestas sobre la muerte de Eduardo Bentancourt, el enfermero de Gualeguaychú que fue hallado el viernes pasado en un departamento del barrio porteño de Palermo en el que guardaba cientos de ampollas de propofol y fentanilo.

Bentancourt, de 44 años, se había mudado de Gualeguaychú a la Ciudad de Buenos Aires para encontrar trabajo y residía en el departamento de Palermo donde el viernes pasado las autoridades hallaron su cuerpo.

Enfermero muero Palermo Eduardo Betancourt fue hallado muerto en su departamento en Palermo.

En el informe de la autopsia consta que Bentancourt tenía "una venopuntura con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho", informó el sitio Fiscales.gob.ar.

Dicho sea de paso, el cuerpo del enfermero no presentaba "otras lesiones traumáticas ni indicios de heridas defensivas" por lo que se descartaría la acción de terceros en su muerte.

Los forenses determinaron que el deceso se produjo entre 3 y 5 días antes de que las autoridades ingresaran a su departamento, y que el enfermero murió por una "cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar".

Aunque la policía encontró una jeringa y aguja usadas en el departamento, aún no está confirmado que el enfermero haya consumido las drogas que había en el departamento. Ese dato constará en el informe histopatológico y toxicológico, que está pendiente.

Por el momento no se estableció la trazabilidad de las 112 ampollas de diversas drogas, entre ellas, propofol y fentanilo.

Cómo encontraron al enfermero muerto en Palermo

Eduardo Bentancourt alquilaba un departamento en el noveno piso de un edificio en Fray Justo Santa María de Oro al 2400, en el barrio porteño de Palermo. Se había mudado hace poco tiempo desde Gualeguaychú a la ciudad de Buenos Aires para buscar trabajo.

La última vez que su familia mantuvo contacto con él fue el lunes pasado. Luego de varios días de silencio sus parientes viajaron a Buenos Aires para buscarlo y a las 13.40 del viernes accedieron al departamento de la calle Oro en compañía de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Un médico del SAME constató el deceso a las 13.53, y a las 8 del sábado se realizó la autopsia ordenada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.

El informe forense indica que "se estableció que la persona fallecida se encontraba en posición sentada al momento de su muerte y que padecía una patología cardiovascular preexistente".

Peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad revisaron las cámaras de seguridad de la vía pública pero no hallaron "indicios o elementos que permitan suponer la participación de terceras personas".

Qué había en el departamento del enfermero

La fiscalía informó que se encontraron drogas de uso hospitalario, como propofol 10 mg, fentanilo 0,5 mg y lidocaína, pero todavía falta el análisis en el Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina (PFA) para determinar su trazabilidad, origen y eventuales responsabilidades vinculadas a su forma de obtención.

Los análisis será realizados el 13 de mayo y pasará una semana -como mínimo- hasta que haya resultados.

Por de pronto, en la cocina del departamento de Palermo había "una caja pequeña de cartón con ampollas —dos de ellas rotas parcialmente y llenas y una tercera en el cesto de basura vacía—, una jeringa y un guante de látex".

Los familiares de Bentancourt reconocieron en el acto los tres teléfonos celulares del enfermero, que son un iPhone, Samsung y Xiaomi.

La causa cayó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Bignone.