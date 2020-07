AFA postergó la reunión con el Ministerio de Salud y el regreso del fútbol tendrá que seguir esperando

Ante esta situación, la Asociación del Fútbol Argentino había programado una reunión con el ministro de Salud, Ginés González García, para tratar el regreso del deporte. La junta estaba pactada para este martes por la tarde, pero en las últimas horas del lunes Claudio Tapia se comunicó con González García y acordaron postergarla por el récord de muertes por coronavirus que reveló el parte médico.

https://twitter.com/afa/status/1285575099144429568 #Institucional El Presidente, Claudio Tapia, acordó hoy con el Ministro de Salud de Nación, Dr. Ginés González García, realizar la reunión por el regreso a los entrenamientos, la semana próxima.



En la videoconferencia también iba a participar el titular de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, los presidentes de todos los clubes de Primera y el Nacional, el médico de AFA , Donato Villani y con el director científico de la Fundación Huésped y asesor sanitario del Gobierno nacional, Pedro Cahn.

Además, la AFA insistirá con la idea de reanudar los entrenamientos, que los equipos no llevan a cabo de manera presencial desde mediados de marzo, el jueves 6 de agosto, con previa realización de los testeos a partir del lunes 3. Por otro lado, la idea es retomar las prácticas en grupos que no superen las seis personas, pero todo dependerá de que la curva de contagios de coronavirus no se dispare en estos días.