La Ciudad relaciona el récord de casos de coronavirus con el arrastre de un error en la carga de datos

"El número tiene que ver en parte con un arrastre estadístico de los últimos 3 o 4 días. El sábado hubo muchos problemas con el cargado y ayer se ha podido recuperar parte de ese cargado", explicó Quirós en la habitual conferencia de prensa para informar los datos de la Ciudad.

fernán quirós

"En los próximos días podremos tener un panorama más claro y podremos sacar una conclusión", agregó el funcionario sobre posibles medidas respecto a este fuerte crecimiento.

El ministro Quirós se tomó su tiempo para apuntar contra los que se juntan en lugares cerrados: "Todos dialogamos permanentemente si abrir comercios de cercanía o no, si hay mucha gente en las plazas, pero poco estamos dialogando sobre el cruce de familias en lugares cerrados, poco estamos dialogando sobre los encuentros de amigos en asados; poco dialogamos de encuentros de familias compañeras de escuelas en lugares cerrados porque no los vemos. Cualquiera que me está escuchando sabe o conoce a alguien que tuvo encuentros sociales y esos son los más peligrosos".

"Este es un momento para evitar los cruces en lugares cerrados. No nos equivoquemos en los debates que tenemos que dar, nos quedan semanas intensas. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, los trabajadores del sistema de salud están haciendo un esfuerzo inconmensurable sobretodo en un etapa en que están cansados. Necesitamos que cada uno de nosotros aporte algo, y lo que podemos aportar es seguir vinculándonos mediado por tecnología", agregó.