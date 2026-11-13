Exclusivo: contra River, Lionel Messi cerrará su etapa en Inter Miami y se espera una decisión sobre su futuro

Esta situación abre un enorme abanico de interrogantes y especulaciones sobre los próximos pasos del ídolo, ya que su salida de la franquicia de la Major League Soccer (MLS) dejaría abierta tanto la puerta a un último desafío profesional en otro club (¿Newell's?, ¿Barcelona?) como la posibilidad concreta de un retiro definitivo del fútbol profesional a sus 39 años.

El trascendido cobra aún mayor relevancia en el contexto actual de la carrera de Messi, quien viene de cerrar su histórica y gloriosa etapa con la Selección Argentina, dejando en vilo a los fanáticos de todo el mundo sobre cuánto tiempo más continuará dentro de las canchas.