Exclusivo: contra River, Lionel Messi cerrará su etapa en Inter Miami y se espera una decisión sobre su futuro
El astro rosarino vuelve a la Argentina tras su retiro de la Selección. Fuentes de la organizadora del amistosos confiaron un dato clave a minutouno.com.
River confirmó este viernes el día y horario del esperado y próximo amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Monumental, un hito importante para el club y para los hinchas que volverán a ver al mejor jugador de todos los tiempos en suelo argentino, pero que trae un trasfondo hasta ahora desconocido.
Tras el anuncio oficial del esperado cruce internacional para el próximo 19 de enero de 2027 en el Monumental, minutouno.com accedió a información exclusiva que sacude al mundo del fútbol y pone el foco directamente sobre el futuro del astro rosarino.
Este viernes, la institución de Núñez anunció formalmente el espectáculo bajo el lema "Un encuentro Monumental", generando una inmediata revolución entre los hinchas argentinos que volverán a ver en suelo local al mejor futbolista de la historia. Sin embargo, detrás de la organización del evento se esconde un dato trascendental respecto a la carrera del capitán.
Exclusivo: el futuro de Lionel Messi tras el partido en el Monumental
Fuentes vinculadas a la empresa organizadora del amistoso a las que tuvo acceso minutouno.com confiaron que el encuentro en el estadio de River tendrá un carácter muy especial: funcionará como "una despedida" de Lionel Messi, al menos de su ciclo como futbolista del Inter Miami.
En concreto, la empresa detrás del amistoso está organizando "una despedida de Messi", escenario que genera incertidumbre sobre su futuro.
Esta situación abre un enorme abanico de interrogantes y especulaciones sobre los próximos pasos del ídolo, ya que su salida de la franquicia de la Major League Soccer (MLS) dejaría abierta tanto la puerta a un último desafío profesional en otro club (¿Newell's?, ¿Barcelona?) como la posibilidad concreta de un retiro definitivo del fútbol profesional a sus 39 años.
El trascendido cobra aún mayor relevancia en el contexto actual de la carrera de Messi, quien viene de cerrar su histórica y gloriosa etapa con la Selección Argentina, dejando en vilo a los fanáticos de todo el mundo sobre cuánto tiempo más continuará dentro de las canchas.
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