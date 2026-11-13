La Noche de los Museos: cómo será la programación y cuáles son los espacios culturales que adhieren

Espacio Cultural Ari Cho: ubicado en Thames 1810, justo arriba de un popular restaurante de Palermo, el espacio ofrecerá programación artística para acercarse a la cultura coreana.

19:30 hs. presentación de bandoneón a cargo de Minjung Go y de la solista Miel Kang.

20:30 hs. Presentación del Coro Coreano y espectáculo de danza tradicional. A continuación: espectáculo de samulnori, música tradicional de percusión coreana, a cargo del grupo Nuripae.

22:30 hs. Presentación de Ydeai Trío.

Polo Circo: Avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos, Parque Patricios, donde el artista francés Olivier Grossetête presenta una propuesta artística que combina arquitectura, creatividad y participación colectiva invitando a personas de todas las edades a construir juntas una obra monumental en cartón, tan efímera como resistente en la memoria colectiva. La etapa de construcción arranca a las 14 del sábado y se extenderá hasta la 1 del domingo.

Casa de la Cultura: en Avenida de Mayo 575, Montserrat, tendrá una programación musical en su Patio Central con siete estaciones que trazan un mapa afectivo a través del tango, el folklore, la lírica y el rock argentino.

19 hs. Estación I: Fervor del arrabal

20 hs. Estación II: Pasión y desvelo

21 hs. Estación III: Herida y entrega

22 hs. Estación IV: La llama colectiva

23 hs. Estación V: La fascinación

24 hs. Estación VI: Deseo y extravío

01 hs. Estación VII: Gran cierre en el patio

Programación artística en Las Rotativas, Segundo Subsuelo: la leyenda del fantasma de la amante, de Puccini. Experiencia teatral y musical donde la narración escénica revive el paso del maestro italiano por el histórico edificio del diario La Prensa.

19.30 hs. Preludio

20.30 hs. Primer acto

21.30 hs. Segundo acto

22.30 hs. Tercer acto

23.30 hs. Coda

Usina del Arte: en Caffarena 1, La Boca: un clásico de La Noche de los Museos, con exposiciones en su salón mayor, patio gastronómico, un DJ set a partir de las 17 y hasta las 2 de la mañana, y talleres a partir de las 18.30 en el foyer o el aula de visuales. Habrá talleres artisticos de amuletos blandos; un taller de dibujo y costura; taller de tapiz; taller de murales colectivos de arcilla.

Sitio Arqueológico La Cisterna, en Moreno 550, barrio de Montserrat. Tendrá música en vivo a las 20, con Demian; 21.30, con el Dúo Calarco-Marte; 23, con el Dúo BTB-Erosion desert; y a las 00.30, un cierre con la Jam musical.