La Noche de los Museos: cómo será la programación y cuáles son los espacios culturales que adhieren
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos, en la que 350 instituciones abrirán sus puertas hasta la madrugada.
Este fin de semana se celebrará la 22a edición de La Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires, y la programación tiene opciones para todos los públicos, desde exposiciones hasta música en vivo, talleres y recorridos especiales, con entrada libre y gratuita.
Algunos de los eventos centrales de la noche serán la construcción monumental de cartón que el público levantará junto al artista francés Olivier Grossetête y la apertura de una nueva sede del Museo del Humor (MUJU!).
La lista de actividades, shows y muestras es extensa, por lo que se vuelve elemental preparar un recorrido pensando en las distancias, los horarios y el transporte público, que será gratuito durante las nueve horas de evento.
El evento se extenderá entre las 19 del sábado 14 de noviembre y las 2 de la mañana del domingo 15, y este año contará con 350 instituciones culturales, como los museos de arte de la Ciudad (el Perlotti, el de Carlos Gardel, el de Arte Popular, el Sívori, que está en medio del Rosedal), además de centros culturales, como el Espacio Cultural Ari Cho (Thames 1810, en Palermo), o la fábrica del Teatro Colón, el Planetario Galileo Galilei, la Torre de los Ingleses o el Museo del Cine.
MUJU! Museo del Humor: en Adolfo Alsina 417, Montserrat, con la muestra Salú Caloi!, para redescubrir el universo creativo de Caloi, uno de los grandes referentes del humor gráfico argentino. También se hará una jam de dibujo y talleres para crear y divertirse a través de diversas propuestas artísticas.
Espacio Cultural Ari Cho: ubicado en Thames 1810, justo arriba de un popular restaurante de Palermo, el espacio ofrecerá programación artística para acercarse a la cultura coreana.
- 19:30 hs. presentación de bandoneón a cargo de Minjung Go y de la solista Miel Kang.
- 20:30 hs. Presentación del Coro Coreano y espectáculo de danza tradicional. A continuación: espectáculo de samulnori, música tradicional de percusión coreana, a cargo del grupo Nuripae.
- 22:30 hs. Presentación de Ydeai Trío.
Polo Circo: Avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos, Parque Patricios, donde el artista francés Olivier Grossetête presenta una propuesta artística que combina arquitectura, creatividad y participación colectiva invitando a personas de todas las edades a construir juntas una obra monumental en cartón, tan efímera como resistente en la memoria colectiva. La etapa de construcción arranca a las 14 del sábado y se extenderá hasta la 1 del domingo.
Casa de la Cultura: en Avenida de Mayo 575, Montserrat, tendrá una programación musical en su Patio Central con siete estaciones que trazan un mapa afectivo a través del tango, el folklore, la lírica y el rock argentino.
- 19 hs. Estación I: Fervor del arrabal
- 20 hs. Estación II: Pasión y desvelo
- 21 hs. Estación III: Herida y entrega
- 22 hs. Estación IV: La llama colectiva
- 23 hs. Estación V: La fascinación
- 24 hs. Estación VI: Deseo y extravío
- 01 hs. Estación VII: Gran cierre en el patio
Programación artística en Las Rotativas, Segundo Subsuelo: la leyenda del fantasma de la amante, de Puccini. Experiencia teatral y musical donde la narración escénica revive el paso del maestro italiano por el histórico edificio del diario La Prensa.
- 19.30 hs. Preludio
- 20.30 hs. Primer acto
- 21.30 hs. Segundo acto
- 22.30 hs. Tercer acto
- 23.30 hs. Coda
Usina del Arte: en Caffarena 1, La Boca: un clásico de La Noche de los Museos, con exposiciones en su salón mayor, patio gastronómico, un DJ set a partir de las 17 y hasta las 2 de la mañana, y talleres a partir de las 18.30 en el foyer o el aula de visuales. Habrá talleres artisticos de amuletos blandos; un taller de dibujo y costura; taller de tapiz; taller de murales colectivos de arcilla.
Sitio Arqueológico La Cisterna, en Moreno 550, barrio de Montserrat. Tendrá música en vivo a las 20, con Demian; 21.30, con el Dúo Calarco-Marte; 23, con el Dúo BTB-Erosion desert; y a las 00.30, un cierre con la Jam musical.
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