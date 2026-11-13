IMÁGENES SENSIBLES: Rugbier molió a palos a un hombre porque creyó que había mirado a su pareja
El ataque ocurrió dentro de una pizzería en la provincia de Córdoba. La víctima sufrió una dura fractura en el rostro y el agresor fue detenido por la Policía.
Un profesor de rugby del Club Universitario de Córdoba quedó bajo arresto luego de un violento ataque a golpes contra un cliente en el interior de una pizzería del barrio Docta. La agresión, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del local gastronómico, se desencadenó porque el agresor creyó que la víctima había mirado a su pareja.
Cómo fue el brutal ataque en la pizzería
El salvaje episodio tuvo lugar durante la noche del sábado 7 de noviembre. Según reconstruyeron los investigadores a partir de los testimonios y las impactantes imágenes, el incidente comenzó cuando el agresor (identificado por sus iniciales M.R.D.) ingresó al comercio acompañado por una mujer. Al notar la presencia de la víctima —un médico penitenciario llamado Mauro que se encontraba cenando solo en su mesa—, el rugbier se acercó a increparlo violentamente gritándole "degenerado" y cuestionándole hacia dónde estaba mirando.
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Tras abonar su pedido, el atacante volvió a abalanzarse sobre el cliente. Le propinó más de diez trompadas directas al rostro y lo arrinconó a la fuerza dentro de un pequeño depósito del establecimiento. Una vez que Mauro cayó al piso, el agresor continuó golpeándolo y le aplicó varias patadas, exigiéndole a los gritos que le pida disculpas, a lo que la víctima respondía visiblemente conmocionada: "No hice nada".
La golpiza recién finalizó cuando los empleados del lugar lograron intervenir para separar al atacante, quien se dio a la fuga rápidamente a bordo de una camioneta Ford Ranger. Como consecuencia de la brutal paliza, el médico debió ser hospitalizado y los estudios confirmaron que sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda (sin desplazamiento).
La detención y el repudio del club
Gracias al relevamiento de cámaras públicas y privadas y la identificación del vehículo utilizado en la fuga, efectivos de la Policía de Córdoba lograron detener al acusado el pasado miércoles 11 de noviembre.
El sospechoso quedó a disposición de la fiscal Paula Bruera y fue imputado inicialmente por los delitos de lesiones leves y amenazas, calificación que podría llegar a agravarse de acuerdo a la evolución clínica de las fracturas de la víctima.
Por su parte, las autoridades del Club Universitario de Córdoba emitieron un comunicado oficial expresando su "profunda preocupación" por el hecho. La Subcomisión de Rugby repudió el episodio de violencia, lo calificó como "incompatible con los valores de respeto y tolerancia", y adelantó que evaluarán con celeridad las sanciones disciplinarias que le aplicarán al profesor involucrado.
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