IMÁGENES SENSIBLES: Rugbier molió a palos a un hombre porque creyó que había mirado a su pareja

La detención y el repudio del club

Gracias al relevamiento de cámaras públicas y privadas y la identificación del vehículo utilizado en la fuga, efectivos de la Policía de Córdoba lograron detener al acusado el pasado miércoles 11 de noviembre.

El sospechoso quedó a disposición de la fiscal Paula Bruera y fue imputado inicialmente por los delitos de lesiones leves y amenazas, calificación que podría llegar a agravarse de acuerdo a la evolución clínica de las fracturas de la víctima.

Por su parte, las autoridades del Club Universitario de Córdoba emitieron un comunicado oficial expresando su "profunda preocupación" por el hecho. La Subcomisión de Rugby repudió el episodio de violencia, lo calificó como "incompatible con los valores de respeto y tolerancia", y adelantó que evaluarán con celeridad las sanciones disciplinarias que le aplicarán al profesor involucrado.