Escape de gas en Remedios de Escalada: una explosión dejó al menos 20 heridos

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se originó en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea. En ese lugar, una máquina de la empresa concesionaria que realizaba trabajos programados de renovación de redes dañó accidentalmente uno de los caños troncales de distribución, lo que desató el escape y el posterior estallido en el centro comercial.