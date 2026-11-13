Escape de gas en Remedios de Escalada: una explosión dejó al menos 20 heridos
Tras la explosión provocada por una fuga de gas en Lanús, confirmaron la cantidad de víctimas. Hay cinco personas en estado grave y vecinos evacuados.
El trágico incidente desatado por una explosión tras la rotura de un caño de la red de MetroGAS encendió todas las alarmas en Lanús. Las autoridades confirmaron que el saldo de víctimas ascendió a 20 personas, mientras el personal de bomberos y emergencias continúa trabajando intensamente en Remedios de Escalada.
De acuerdo con la información oficial, el siniestro se originó en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea. En ese lugar, una máquina de la empresa concesionaria que realizaba trabajos programados de renovación de redes dañó accidentalmente uno de los caños troncales de distribución, lo que desató el escape y el posterior estallido en el centro comercial.
El traslado de los heridos y la evacuación en Remedios de Escalada
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El fuerte impacto de la onda expansiva y el rápido avance de las llamas afectó severamente a los transeúntes y trabajadores del lugar. Al momento, la cartera sanitaria del municipio reportó un total de 20 personas heridas. Debido a su delicado cuadro, las cinco víctimas de mayor gravedad fueron trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal de Agudos Evita.
Por su parte, el resto de los afectados que presentaban lesiones menores fueron derivados rápidamente a la guardia del Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" de Lanús y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero, ubicada en las cercanías de la zona del desastre.
Ante el peligro inminente y la magnitud del fuego, los equipos de Seguridad decidieron evacuar de forma preventiva a todos los vecinos de las viviendas y edificios aledaños. Actualmente, en la zona cero continúan trabajando a destajo los operarios de Defensa Civil, profesionales de la Salud y múltiples dotaciones de bomberos locales, que debieron solicitar apoyo hídrico y logístico a los cuarteles de los municipios cercanos para lograr contener la dramática situación.
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