Cuándo y por qué habrá colectivos gratis en la Ciudad de Buenos Aires

Línea B: estarán abiertas las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación saldrá de Leandro N. Alem a las 2 del domingo, y de J. M. de Rosas a la 1.30 del domingo.

Línea D: estarán habilitadas Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación partirá de Catedral a las 2 de la madrugada del domingo y de Congreso de Tucumán a la 1.30 de la madrugada del domingo.

eBus:

El servicio será gratuito entre las 19 del sábado y las 3 de la madrugada del domingo, y llegará hasta la Usina del Arte.

Ecobici:

El pase gratuito "La Noche de los Museos" estará disponible entre las 19 del sábado y las 3 del domingo para realizar cuatro viajes por persona de hasta 45 minutos cada uno. El pase es personal y se puede acceder a él una sola vez.

Todo sea para facilitar la asistencia a los 350 espacios culturales, museos e instituciones adheridas al evento este año.