Cuándo y por qué habrá colectivos gratis en la Ciudad de Buenos Aires
Además de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires serán gratuitos el servicios de subte y premetro, el eBus y la red Ecobici durante el evento.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó este viernes cuáles serán los medios de transporte que funcionarán gratis desde las 18 de este sábado, 14 de noviembre, hasta las 3 del domingo 15, con motivo de la 22a edición de La Noche de los Museos.
Cómo acceder al Pase Libre digital para el transporte público en la Noche de los Museos
Para poder acceder a este beneficio los visitantes tendrán que tramitar online el Pase Libre Digital, y luego presentar el PDF ya sea desde el celular o impreso.
A la extensa lista de líneas de colectivos que prestarán servicio gratis durante nueve horas por las calles de la Ciudad de Buenos Aires se le suman el subte, el premetro, la red de Ecobici y el eBus.
Colectivos:
Entre las 18 y las 3 h se podrá viajar gratis en las líneas: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 164, 168, 169, 177, 178, 181 y 188.
Subte y Premetro:
Serán gratuitos desde las 19, pero además habrá un servicio especial nocturno en las líneas B y D.
Línea B: estarán abiertas las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación saldrá de Leandro N. Alem a las 2 del domingo, y de J. M. de Rosas a la 1.30 del domingo.
Línea D: estarán habilitadas Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación partirá de Catedral a las 2 de la madrugada del domingo y de Congreso de Tucumán a la 1.30 de la madrugada del domingo.
eBus:
El servicio será gratuito entre las 19 del sábado y las 3 de la madrugada del domingo, y llegará hasta la Usina del Arte.
Ecobici:
El pase gratuito "La Noche de los Museos" estará disponible entre las 19 del sábado y las 3 del domingo para realizar cuatro viajes por persona de hasta 45 minutos cada uno. El pase es personal y se puede acceder a él una sola vez.
Todo sea para facilitar la asistencia a los 350 espacios culturales, museos e instituciones adheridas al evento este año.
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