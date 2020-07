Les desvalijaron el auto: es el tercer robo en una semana en la misma cuadra

“Es la tercera vez que nos rompen el vidrio y nos roban todo lo que hay en el auto”, se lamentó Sabrina, quien junto a su madre este viernes por la mañana salieron a pasear a su perro por la cuadra y “se desayunaron” la imagen del Renault Sandero stepway modelo 2016 totalmente destrozado.

“Fue horrible encontrarnos con esa situación. Nos da miedo salir a la calle”, relató en diálogo con minutouno.com

Inseguridad en Villa Ortúzar: el interior del auto destrozado

Su mamá – contó- es personal salud y utilizaba el vehículo para ir a su trabajo y asistir a otras personas en medio de la pandemia: “Encontramos todo destruido, faltaban cosas de trabajo de mi mamá, herramientas que ella usa, se puso muy mal cuando vio el auto así”.

El robo fue grabado por cámaras de seguridad privadas

Tal como se puede ver en uno de los videos de las cámaras de seguridad, el ladrón se acerca corriendo desde la esquina Holmberg y Plaza y en cuestión de minutos se para frente al vehículo, lo analiza, estudia cómo ingresar y con un elemento de no más de 30 cm que saca de su bolsillo descoloca la ventanilla del lado del conductor.

Inseguridad en Villa Ortúzar: el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad

"Lo saca como si fuera una lámina". Así quedó la ventanilla del lado del conductor

“Lo saca como si fuera una lámina. Es increíble. Rompió todo lo que estaba dentro, la radio, el navegador, el aire acondicionado, dejó los cables están todos cortados… El auto está inutilizable”, detalló Sabrina a este portal.

Según relató, se acercaron a hacer la denuncia en la Comisaría pero ahí les indicaron que tenían que llamar por teléfono. Sin embargo, cuando lo hicieron le dijeron que no podían tomarla y que debían subir los videos del robo a la página del Gobierno de la Ciudad: “Me pareció terrible, nadie se hace cargo de los robos porque dicen que no corresponde a su jurisdicción. Es penoso, deberían tomar la denuncia y hacerse cargo”.

“Algunas cosas nos la va a pagar el seguro, pero el gasto y la mala sangre de tener que hacer los trámites y la impunidad con la que se mueve esta gente… Esto no es la primera vez que pasa. No tenemos plata para un garaje y esa no es la solución, la solución es mejorar la seguridad”, reclama.

En cuanto a la cantidad de situaciones de que vivieron los vecinos de Villa Ortúzar en una semana, opina que “es una zona muy linda pero hace tiempo que estamos descuidados. Hay robos y mucha inseguridad, no es la primera vez que pasa. La situación no da para más, fue una seguidilla de casos en lo que va de la semana, así no se puede vivir”.

A la desesperación por el robo se le suma el contexto de la pandemia de coronavirus y el aumento de casos en la Ciudad. “Se metió y no sabemos si tenía coronavirus o qué. Toqueteó todo. Tenía el barbijo a medio poner, en las cámaras se ve la cara. Estuvo adentro del auto y no sabemos si está infectado, si tiene algo o qué, sacamos los vidrios porque teníamos que moverlo”.