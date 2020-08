La Ciudad detalló la aplicación de la ILE

"Vamos a precisar el ejercicio de la ILE en el contexto de instituciones con un ideario fundacional contrario a la práctica del aborto", indicó Horacio Rodríguez Larreta en un comunicado que difundió desde sus perfiles en redes sociales y agregó: "Reafirmando el compromiso con la plena vigencia del derecho a la libertad de conciencia, y reconociendo que en la Ciudad existen diversas instituciones cuyos profesionales podrían optar por adherir a dicho derecho, instruí al Ministerio de Salud para que proceda a la creación de un programa de derivación de prácticas de ILE que ofrezca una alternativa a las instituciones antes mencionadas, garantizando a su vez el acceso a una práctica segura y oportuna a la persona embarazada".

Luego se explayó sobre la aplicación en la Ciudad: "Vamos a establecer con más claridad los períodos gestacionales alcanzados por el Protocolo ILE y su relación con los métodos que el sistema de salud establezca como más adecuados a cada situación, así como las normas que regulan su ejercicio. En el año 2019, el 87% de los casos de ILE en la Ciudad se realizaron en el primer trimestre de gestación y un 13% en el segundo trimestre".

"Teniendo en cuenta esta dinámica, y atento a los determinantes y restricciones médico asistenciales de cada período gestacional, instruí al Ministerio de Salud para que clarifique los procedimientos y mecanismos involucrados", agregó el jefe de Gobierno de la Ciudad e indicó que "luego de las 24 semanas, la interrupción de un embarazo sólo puede encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre" y que "en todos los casos deberán efectivizarse las consultas multidisciplinarias que garanticen la salud de la madre y su conocimiento pleno de las condiciones de ejercicio y opciones".

No obstante, Horacio Rodríguez Larreta usó el final del comunicado para recordar su postura sobre la ILE: "Siempre he sido muy claro respecto a mi posición personal frente al aborto: creo que hay vida desde la concepción y creo que hay que hacer todo lo posible para resguardar esa vida. Al mismo tiempo, el Fallo de la CSJN (FAL/2012, en referencia a la interpretación del artículo 86 del Código Penal vigente) estableció causales para la interrupción legal del embarazo, que no pueden soslayarse cuando se trata de la vida de las mujeres en esa situación tan dramática. Todos los argentinos debemos hacer un esfuerzo por compatibilizar nuestras convicciones más profundas con algunas realidades que nos interpelan y ponen a prueba nuestro sentido de comunidad".

De hecho, antes de detallar la aplicación de la ILE en la Ciudad, el comunicado anunció: "Vamos a lanzar el Plan A la Par, que es un plan integral de prevención de embarazos no deseados, de acompañamiento a las madres durante el embarazo y de cuidado de los niños y niñas durante los primeros meses de vida".

Además, Horacio Rodríguez Larreta había informado: "Vamos a seguir profundizando los cambios que nos permitan acelerar y simplificar las adopciones. Primero, continuaremos digitalizando los procesos, como ya hicimos con la Inscripción Online que permite que el inicio de la gestión se pueda hacer de forma remota. Segundo, ampliaremos la cantidad de dispositivos de información para que las familias puedan informarse sobre la adopción en general, sus aspectos legales, administrativos, sociales y psicológicos. Tercero, fortaleceremos la articulación con la Justicia y con los hogares convivenciales donde se encuentran viviendo muchos de los chicos que esperan tener una familia a partir de la adopción. Por último, vamos a seguir acompañando a las familias en todo el proceso de adopción, articulando recursos y apoyando en lo técnico, profesional y humano".