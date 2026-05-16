El mar amenaza con hacer colapsar todos los edificios costeros de Mar del Tuyú
Lo que hace más de tres décadas era una sospecha terminó por convertirse en realidad: los fenómenos climáticos recientes provocaron que en una vasta zona de la localidad balnearia ya no queden playas, exponiendo los cimientos de las propiedades
Los vecinos del Partido de la Costa, y muy especialmente los de la localidad de Mar del Tuyú, están bajo alerta a raíz de las últimas tormentas y el fenómeno de ciclogénesis que en las últimas semanas afectó a toda la zona costera de la provincia de Buenos Aires.
Es que esos fenómenos meteorológicos no hicieron más que agravar una situación que se sufre en la región desde hace años: en una gran parte del mencionado balneario las playas han dejado de existir; el mar se llevó prácticamente toda la arena.
En esos sectores el agua llegó hasta las viviendas, lo que dio lugar a evacuaciones y expuso a varias construcciones al borde del colapso, algo que ya ocurrió con anterioridad; como en julio de 2021, cuando la devastadora crecida provocó que una casa costera se derrumbara sobre el mar.
Y, como se señaló, la situación volvió a agravarse: los vecinos registraron cómo las olas volvieron a golpear las edificaciones levantadas hace décadas al borde de la línea marina, donde en realidad nunca debieron haberse construido si alguna primara en la Argentina la planificación urbana.
Como muestran las imágenes tomadas en las últimas horas por residentes en Mar del Tuyú, los cimientos de muchas propiedades residenciales y turísticas quedaron expuestos, superando defensas improvisadas por sus dueños y eventualmente por el Municipio, que hace lo que puede con los recursos disponibles.
Es que las marejadas no responden al deseo de las personas sino a su propia naturaleza, que es avanzar cuando los fuertes oleajes lo disponen. Así, el impacto puede ser verdaderamente grave para los residentes, haciendo desaparecer viviendas y hasta calles; como ocurrió con el Paseo Stella Maris, construcción relativamente nueva ahora suspendida en el aire.
En tanto, hace más de tres décadas, cuando el fenómeno de la erosión de las playas era ya una realidad más que una preocupación, se sancionó la ley provincial 14.664, disponiendo la expropiación de más de 300 inmuebles en riesgo; pero su implementación quedó en suspenso por los limitados recursos económicos del Municipio.
La normativa vencerá el 16 de julio próximo, pero nada hace prever que el plazo se cumpla, para decepción de los vecinos afectados. Mientras tanto el mar, principal recurso económico de la región pero que nada sabe de leyes, sigue devorando las playas de Mar del Tuyú.
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