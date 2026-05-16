El mar amenaza con hacer colapsar todos los edificios costeros de Mar del Tuyú

Es que las marejadas no responden al deseo de las personas sino a su propia naturaleza, que es avanzar cuando los fuertes oleajes lo disponen. Así, el impacto puede ser verdaderamente grave para los residentes, haciendo desaparecer viviendas y hasta calles; como ocurrió con el Paseo Stella Maris, construcción relativamente nueva ahora suspendida en el aire.

mar del tuyu 2

En tanto, hace más de tres décadas, cuando el fenómeno de la erosión de las playas era ya una realidad más que una preocupación, se sancionó la ley provincial 14.664, disponiendo la expropiación de más de 300 inmuebles en riesgo; pero su implementación quedó en suspenso por los limitados recursos económicos del Municipio.

La normativa vencerá el 16 de julio próximo, pero nada hace prever que el plazo se cumpla, para decepción de los vecinos afectados. Mientras tanto el mar, principal recurso económico de la región pero que nada sabe de leyes, sigue devorando las playas de Mar del Tuyú.